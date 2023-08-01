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Трех человек нашли зарезанными в саратовском Балашове

В Саратовской области обнаружили тела трех человек с ножевыми ранениями
01 августа 2023, 10:48

Фото: iStock/artolympic

В Балашове Саратовской области на окраине города полиция обнаружила тела двух погибших женщин и мужчины с ножевыми ранениями. Об этом сообщает СК по региону.
По предварительной версии следствия, тройное убийство произошло во время употребления спиртных напитков.

Подозреваемый в совершении преступления задержан. Ранее, он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В ведомстве сообщили, что одна из убитых женщин была возлюбленной убийцы, а вторая его матерью. Правоохранители полагают, что причиной, по которой подозреваемый расправился с жертвами, могла стать бытовая ссора.


В рамках возбужденного дела, продолжается расследование.

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#убийство
#мужчины
#расследование
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Юрист Соловьев назвал самые популярные схемы украинских мошенников
Юрист Соловьев объяснил, что грозит россиянам за поджог военкоматов по просьбе мошенников
01 августа 2023, 12:23

Фото: IStock/Manuel Rodriguez Sevillano

Мошенники обманом заставили учительницу поджечь военкомат в Воронежской области. Женщину задержали, полиция проводит проверку.
Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв рассказал «Радио 1», что за этим и другими подобными преступлениями стоят мошенники из Украины. Они представляются сотрудниками ФСБ или сотрудниками банка, а потом призывают россиян к переводу денег или поджогу важных объектов.
«Человеку звонят и по традиционной схеме обманывают, он лишается денег и после этого ему другой мошенник набирает и говорит, что это были мошенники из Украины. Чтобы вернуть деньги, нужно кое-то сделать. И люди в такой ситуации готовы на что угодно, теряют огромные суммы денег. Те же самые негодяи набирают, представляются сотрудниками ФСБ, говорят, что человека выбрали как самого сознательного и патриотичного. Этот человек должен помочь спецслужбам и поджечь здание», — сказал Иван Соловьёв.
По словам юриста, факт мошенничества не отменяет наказания. Однако оно может быть мягче.  
«Это будет зависеть от умысла человека. Формально состав преступления, терроризма и других посягательств на жизнь и имущество налицо. Но таким людям могут быть определённые послабления, поскольку они стали жертвами и действовали под принуждением», — сказал эксперт.
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#фсб
#юрист
#военком
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В Химках избили баскетболиста Никиту Шабалкина
01 августа 2023, 12:09

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Баскетболиста Никиту Шабалкина избили в уличной драке в Химках, у него диагностирована черепно-мозговая травма. Об этом сообщает «Подмосковье Сегодня».
Из сообщения следует, что 36-летний чемпион Европы 2007 года был избит 31 августа днем, после чего был доставлен в медицинское учреждение. Там врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму.

По словам самого Шабалкина, на него напали в деревне Голиково в микрорайоне «Золотые купола» и избили. Спортсмен из-за ударов потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Напомним, в мае неизвестные избили баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Конфликт между ним и группой неизвестных произошел в ресторане «Джун» на Большой Никитской улице в Москве. После этого Алексей Швед был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой.

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#конфликт
#спортсмен
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Генерал-майор Ворожцов раскрыл, куда на самом деле летел врезавшийся в «Москва-Сити» беспилотник
Генерал-майор Ворожцов: врезавшийся в одну из башен «Москва-Сити» беспилотник летел к другой цели
01 августа 2023, 11:55

Фото: IStock/Naypong

Рано утром 1 августа ВСУ направили на Москву несколько беспилотников. В Минобороны сообщили, что два дрона уничтожили в Подмосковье, третий сбили с курса специалисты радиоэлектронной борьбы. После этого он врезался в одну из башен «Москва-Сити».
При этом беспилотник мог лететь к другой цели, уверен генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов. Об этом он рассказал «Радио 1».
«Важным средством противодействия беспилотника является нарушение системы их управления, и не секрет, что беспилотник может попасть не по тому объекту, куда они его направляли. Вполне возможно, что он летел по направлению к другой цели, и средством радиоэлектронной борьбы был отклонен. Но полностью его отклонить всё равно невозможно», — сказал Ворожцов.
По мнению военного эксперта, на Украине стараются поднять боевой дух своих граждан. Для этого ВСУ направляют беспилотники на самые значимые для России объекты.
«Им очень важно перекрывать негативную информацию, поступающую с фронта, какими-то яркими, образными картинками. А что может быть ярче и образнее, как разрушенные окна небоскреба в Москве? Только удар по Кремлю или правительству. Ничего более круче нет», — сказал», — заключил Владимир Ворожцов.
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#москва
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В Чехове произошла массовая драка мигрантов, двое убиты
01 августа 2023, 11:51

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Чехове мигранты устроили массовую драку возле кафе, в ходе которое двое были убиты. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
«Следователем следственного отдела по городу Чехов ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек», - заявила Врадий.

Следствие установило, что 31 июля на улице Земская в Чехове между двумя группами мигрантов произошел конфликт, который перерос в массовую драку. Двое мужчины были зарезаны ножом. Они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к инциденту. Также ведутся поиски всех участников конфликта.

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#сотрудники
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В Карелии двоих мужчин задержали по подозрению в убийстве шести человек
Двоих мужчин задержали по делу об убийстве и поджоге шести человек в Карелии
01 августа 2023, 11:43

Фото: iStock/Chalabala

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что подозреваемые в убийстве шести человек задержаны в Карелии.
Для сокрытия следов преступления, мужчины пытались сжечь тела убитых.

По словам Волк, оба задержанных жителя Карелии были пьяны. Ночью, они совершили поджог двух деревянных домов, в которых ​были обнаружены тела ​мужчин и женщины с признаками насильственной смерти. Преступниками оказались ранее судимые местные жители. 

​Следователи ходатайствовали перед судом об избрании ​задержанным меры пресечения. Продолжается выяснение обстоятельств произошедшего. 

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Беспилотник упал около железнодорожных путей в Рязанской области
01 августа 2023, 10:18

Фото: istockphoto/valio84sl

На железнодорожном перегоне под Рязанью дежурный обнаружил упавший беспилотный летательный аппарат. Он немедленно сообщил о находке в экстренные службы.
Прибывшие на место силовики увидели дрон размером примерно 20 на 20 сантиметров. Взрывных устройств и другого вооружения на БПЛА обнаружено не было, сообщает телеграм-канал SHOT. Сейчас правоохранители выясняют, откуда был запущен беспилотник. На движение поездов данный инцидент никак не повлиял.

На прошлой неделе в районе села Тюшево Рязанской области беспилотник взорвался под колесами «КАМАЗа». Тогда водитель рассказал, что наехал на дрон, не заметив его, после чего раздался взрыв, который повредил задние колеса грузового автомобиля. Еще два БПЛА были позднее обнаружены в нескольких десятках метров от того, на который наехал «КАМАЗ».

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Учительница бросила в военкомат в Воронежской области коктейль Молотова
Baza: В Воронежской области задержали учительницу за попытку поджога военкомата
01 августа 2023, 10:16

Фото: iStock/Donte Tatum

В Воронежской области 24-летняя учительница истории задержана сотрудниками полиции при попытке поджога здания военкомата. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По словам женщины, к диверсии ее склонили телефонные мошенники.  

За несколько дней до поджога военкомата, учительнице истории позвонил неизвестный, который представился сотрудником ЦБ России. Он сообщил, что с счетами девушки проводятся мошеннические действия. Следом, раздался еще один телефонный звонок, в ходе которого, представившиеся сотрудниками полиции, сообщили ей, что мошенник, который пытается вывести с ее счетов денежные средства, находится в здании военкомата и для того, чтобы остановить его и задержать, в отделение нужно бросить коктейль Молотова. 

В настоящее время, показания девушки фактами не подтверждены, в рамках возбужденного уголовного дела, проводится проверка. 

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#мошенники
#женщина
#поджог
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Сразу пять девочек стали жертвами насильника в лагере в Анапе
Сразу пять девочек стали жертвами насильника в детском лагере в Анапе
01 августа 2023, 10:15

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Пять девочек в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе подверглись сексуальному насилию, одна из них приехала из Подмосковья, остальные – из ДНР. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, 49-летний мужчина из Воронежской области вечером 29 июля находился с детьми в комнате отдыха лагеря «Счастливое детство» в Анапе. Следствие установило, что он совершил действия сексуального характера в отношении сразу пяти девочек. Его жертвами стали дети от 10 до 13 лет. Уточняется, что четыре девочки приехали на отдых из ДНР, а одна - из Московской области.

Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого. Пока не понятно, как педофил смог проникнуть на территорию лагеря. Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает подробности происшествия.

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В Копейске женщина подожгла военкомат
Жительницу Копейска задержали при попытке поджечь военкомат в ночь на 1 августа
01 августа 2023, 08:56

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Копейске Челябинской области произошел пожар в здании городского военкомата, пишет издание URA.RU.
Поджог устроила 55-летняя женщина.  

Возгорание началось с помещения медицинской комиссии. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Серьезных повреждений здания военкомата нет, комиссариат продолжает работать в прежнем режиме. В ГУ МВД по региону ситуацию не комментировали. В настоящее время, правоохранительные органы выясняют причины произошедшего, женщина задержана. 

Ранее сообщалось, что бросившую у военкомата коктейль Молотова учительницу из Феодосии проверят на предмет вербовки украинскими спецслужбами. 

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#военкомат
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