Трех человек нашли зарезанными в саратовском Балашове

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В Балашове Саратовской области на окраине города полиция обнаружила тела двух погибших женщин и мужчины с ножевыми ранениями. Об этом сообщает СК по региону.
По предварительной версии следствия, тройное убийство произошло во время употребления спиртных напитков.
Подозреваемый в совершении преступления задержан. Ранее, он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В ведомстве сообщили, что одна из убитых женщин была возлюбленной убийцы, а вторая его матерью. Правоохранители полагают, что причиной, по которой подозреваемый расправился с жертвами, могла стать бытовая ссора.
В рамках возбужденного дела, продолжается расследование.
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Подозреваемый в совершении преступления задержан. Ранее, он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В ведомстве сообщили, что одна из убитых женщин была возлюбленной убийцы, а вторая его матерью. Правоохранители полагают, что причиной, по которой подозреваемый расправился с жертвами, могла стать бытовая ссора.
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Анастасия Крестьянова