Трех девочек пытались изнасиловать за один вечер в двух районах Москвы

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За вечер 10 августа в двух районах Москвы надругались над тремя 14-летними девочками-подростками. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что первый случай сексуального домогательства произошел вечером в автобусе, когда две подруги ехали в автобусе. Второй инцидент произошел в лифте. Сообщается, что около 20:00 девочка зашла в лифт с незнакомцем, после чего он остановил лифт и стал вести себя неадекватно.
По информации источника, злоумышленник угрожал убийством и пытался изнасиловать и задушить. Уточняется, действовал ли в обоих случаях один и тот же мужчина. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.
Напомним, ранее в подмосковном Раменском маньяк-форточник пробрался в частный дом и пытался изнасиловать спящую женщину. Пострадавшая пыталась отбиться, тогда преступник применил силу и вновь попытался совершить половой акт.
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По информации источника, злоумышленник угрожал убийством и пытался изнасиловать и задушить. Уточняется, действовал ли в обоих случаях один и тот же мужчина. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.
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Екатерина Коршунова