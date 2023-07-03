Трёхлетнего мальчика парализовало после бабушкиных таблеток

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В населённом пункте Большое Мокрое Нижегородской области бабушка напоила трёхлетнего внука транквилизаторами, после чего мальчика экстренно госпитализировали. Об инциденте пишет телеграм-канал Ni Mash.
Бабушка решила дать внуку транквилизаторы, чтобы успокоить его. По словам матери ребёнка, в тот момент бабушка была пьяная, а речь путанная.
Ребёнка парализовала на прогулке после того, как мама вернулась домой. Женщина вызвала скорую и мальчика экстренно госпитализировали.
По данным издания, лекарства, которыми «накачали» ребёнка, принадлежали брату его матери, который проходил лечение у психотерапевта. Семьёй заинтересовались правоохранительные органы.
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Андрей Гаврилов