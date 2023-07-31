Трехлетний мальчик выпал из окна девятиэтажного дома

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Трехлетний мальчик выпал с девятого этажа многоквартирного дома в Екатеринбурге, сообщает E1.RU.
По словам очевидцев, ребенок упал вниз головой и приземлился прямо на кирпичи. В полиции подтвердили произошедшее и заявили, что мальчик чудом выжил.
Ребенка госпитализировали, однако, о его нынешнем состоянии пока ничего не сообщается.
Ранее в Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома. Девочку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, тупой травмой живота, грудной клетки и ушибами внутренних органов.
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Евгения Парфентьева