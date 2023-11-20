Трехмесячная девочка попала в реанимацию после закапанных в нос капель

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В Санкт-Петербурге госпитализировали девочку трех месяцев, после ого как ей закапали носовые капли. Об этом сообщает «Фонтанка».
Происшествие случилось в квартире на Светлановском проспекте. Сообщается, что ребенка покормили смесью примерно в 2 часа и уложили спать в коляску в коридоре, которая располагается там постоянно. Мать ребенка проснулась ночью и прошла проверить ребенка. Она заметила, что та тяжело дышит.
Примерно в 5 утра 20 ноября вызвали скорую помощь, малышку доставили в реанимационное отделение детской больницы № 5.
По предварительным данным, у младенца токсическое отравление каплями для носа и хроническое кровоизлияние в головной мозг.
Девочка живет с 30-летней матерью и 33-летним отцом. Семья живет на детские пособия в трехкомнатной отдельной квартире. В помещениях бардак, разбросаны вещи. В квартире стойкий запах сигарет. На учетах семейство не состоит.
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