Тренер по боксу избил 12-летнего мальчика в Котельниках

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Тренер по боксу из общества по духовному воспитанию молодежи несколько раз нанес ребенку удары руками, после чего повалил на землю и стал пинать. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Видео, на котором мужчина избивает подростка распространилось в сети. На кадрах видно, как во дворе жилого дома стояла компания несовершеннолетних, вместе с ними находился тренер. Мужчина возмутился громких разговорам парней. В какой-то момент, он подошел к одному из подростков и стал наносить ему удары руками.
После того, как парень попытался дать отпор тренеру, последний повалил его на землю и стал пинать.
В настоящее время, полиция инициировала проверку по факту произошедшего.
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После того, как парень попытался дать отпор тренеру, последний повалил его на землю и стал пинать.
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Анастасия Крестьянова