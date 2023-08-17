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Тренер по боксу избил 12-летнего мальчика в Котельниках

Baza: Тренер по боксу избил 12-летнего подростка в Подмосковье
17 августа 2023, 10:58

Фото: iStock/mrohana

Тренер по боксу из общества по духовному воспитанию молодежи несколько раз нанес ребенку удары руками, после чего повалил на землю и стал пинать. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Видео, на котором мужчина избивает подростка распространилось в сети. На кадрах видно, как во дворе жилого дома стояла компания несовершеннолетних, вместе с ними находился тренер. Мужчина возмутился громких разговорам парней. В какой-то момент, он подошел к одному из подростков и стал наносить ему удары руками.

После того, как парень попытался дать отпор тренеру, последний повалил его на землю и стал пинать.


В настоящее время, полиция инициировала проверку по факту произошедшего.

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#полиция
#тренер
#видео
#мужчина
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Сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона в ЛНР
17 августа 2023, 10:14

Фото: iStock/Thomasaf

В Луганской Народной Республике сотрудники управления ФСБ задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.
Уточняется, что житель ЛНР с октября 2022 года собирал информацию о работе народной милиции и ВС РФ. Затем он передал эти данные иностранным спецслужбам, чтобы использовать их против безопасности России.

В настоящее время в отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Проводятся следственные мероприятия.

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#уголовное лнр
#данные
#мужчина
#уголовное дело
#фсб
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Более 60 африканских мигрантов погибли у берегов Кабо-Верде
17 августа 2023, 08:30

Фото: istockphoto/Naeblys

У берегов Кабо-Верде в Атлантическом океане была обнаружена перевернувшаяся большая рыбацкая лодка. По информации Международной организации по миграции (МОМ), мигранты, плывшие в ней, погибли.
Как сообщает газета Le Figaro, ссылаясь на официального представителя МОМ Сафа Мелси, погибли 63 человека. 38 мигрантов, среди которых четверо детей в возрасте от 12 до 16 лет, сумели спастись. Как рассказали спасшиеся, лодка отплыла из рыбацкой деревни Фасс-Буай в Сенегале 10 июля. На ее борту находился 101 пассажир. 

Испанское рыболовецкое судно обнаружило пустую перевернутую лодку 14 августа в 277 километрах от принадлежащего Кабо-Верде острова Сал и примерно в 600 километрах от берегов Сенегала. Рыбаки оповестили о находке власти Кабо-Верде. Помимо 38 выживших, спасатели обнаружили еще останки семи человек. Остальные пока числятся пропавшими без вести, но с большой вероятностью все они погибли.

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#спасатели
#лодка
#судно
#пассажир
#рыбаки
#человек
#мигранты
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ФСБ: В Красноярском крае задержаны два человека, планировавшие подрыв станций связи в Зеленогорске
17 августа 2023, 07:05

Фото: iStock/irene_rebrova

Два человека, планировавшие подрыв станций связи в ЗАТО Зеленогорск, задержаны в Красноярском крае при получении взрывчатых средств (тротиловых шашек). Об этом сообщили в краевом управлении ФСБ.
Как уточняет ТАСС, оба они являются сторонниками межрегиональной общественной организации «Граждане СССР»* (признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации).



Задержанные планировали подрыв базовых станций ПАО «Ростелеком» и АО «Транстелеком», находящихся на территории Зеленогорска. Так они собирались препятствовать рассылке с помощью портала госуслуг повесток о призыве на военную службу граждан, которые подпадают под мобилизацию.

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#фсб
#задержание
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Бойцы ВС РФ уничтожили танк и миномет ВСУ у Каховской ГЭС
Бойцы группировки «Днепр» уничтожили танк и миномет, обстреливавшие позиции у Каховской ГЭС
17 августа 2023, 06:52

Фото: РИА Новости

Бойцы группировки ВС РФ «Днепр» в ходе несения боевой службы в районе Каховской ГЭС ликвидировали танк и передвижной минометный расчет ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пулеметчика с позывным «Марио».
Он отметил, что в районе Каховской ГЭС ситуация остается напряженной. Российские позиции обстреливает артиллерия ВС Украины, которую обнаруживают и уничтожают российские военные.

«Недавно выехал танк ВСУ, отработал по нашим позициям. Хорошо, что все целы остались. Но на это мы тоже сразу отреагировали: мгновенно начал работать наш миномет, подавил огнем вражеский танк, больше он не работал», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#сво
#всу
#вс рф
#танк
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В Сочи машина скорой помощи с тяжелобольным пациентом опрокинулась в кювет
17 августа 2023, 06:38

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В поселке Вардане Лазаревского района Сочи произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщается в Телеграм-канале местного УМВД.
Отмечается, что в машине скорой помощи находился тяжелобольной пациент, она направлялась в медучреждение. Внезапно дорогу стала переходить женщина, проигнорировавшая сигналы светофора.

Водитель служебного автомобиля вывернул руль, пытаясь избежать столкновения, но не справился с управлением и улетел в кювет. Пешеход в результате аварии получила травмы и была доставлена в больницу.

«Другая бригада скорой помощи продолжила медэвакуацию больного, забрав мужчину, которого везли в больницу их коллеги, ставшие участниками ДТП», — уточнили в правоохранительных органах.

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В Комсомольске-на-Амуре у участника СВО украли боевые награды и 1 млн рублей

В Херсонской области командира теробороны ВСУ задержали за шпионаж
#дтп
#пациент
#пешеход
#водитель
#скорая помощь
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В Комсомольске-на-Амуре у участника СВО украли боевые награды и 1 млн рублей
17 августа 2023, 06:22

Фото: iStock/blinow61

В Комсомольске-на-Амуре у местного жителя украли награды за участие в СВО и 1 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
В публикации говорится, что потерпевший обратился в полицию с заявлением о пропаже четырех боевых наград, 1 млн рублей и другого личного имущества.

Дознаватель решил отказать в в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), однако прокурор не согласился с таким решением и признал совершенные действия незаконными.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере). Прокуратура Комсомольска-на-Амуре контролирует расследование данного уголовного дела.

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#кража
#уголовное прокуратура
#расследование
#сво
#рф
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В Херсонской области командира теробороны ВСУ задержали за шпионаж
ФСБ: В Херсонской области командира теробороны ВСУ задержали за шпионаж
17 августа 2023, 05:18

Фото: РИА Новости

На Дальнем Востоке сотрудники ФСБ задержали жителя Украины за шпионаж. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по Хабаровскому краю.
«УФСБ РФ по Восточному военному округу выявлена и пресечена противоправная деятельность лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России «Шпионаж», — цитирует агентство текст сообщения.

Контрразведчик в зоне СВО в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на 54-летного гражданина Украины в Херсонской области, его подозревают в шпионаже.

По данным ФСБ, мужчина являлся командиром отряда теробороны ВСУ, когда получил задание по сбору информации военного характера от сотрудника СБУ. В настоящее время подозреваемый задержан.

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#фсб
#всу
#рф
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Власти Ростовской области: На водоводе в Зернограде была не диверсия, а коммунальная авария
17 августа 2023, 04:50

Фото: iStock/Олег_Копьёв

Власти Ростовской области опровергли информацию о диверсии на водоводе в городе Зерноград, которую ранее распространила мэр этого населенного пункта Ирина Полищук. Замминистра региональной политики региона Сергей Тюрин заявил, что на участке между двумя насосными станциями произошел прорыв трубы, однако подача воды в город при этом не прекращалась, а сейчас коммунальная авария уже устранена.
Ранее глава администрации Зерноградского городского поселения Ирина Полищук в своём Telegram-канале сообщила, что «неизвестные специально повредили водопроводные трубы техникой. Специалисты ЖКХ <...> провели необходимые обследования, в результате которых выяснилось, что это действительно была диверсия, а не простой прорыв воды».

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#аварии
#водоснабжение
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Водитель «Тойоты» врезался в пассажирский автобус в Хабаровске
17 августа 2023, 04:32

Фото: iStock/studiodr

Пассажирский автобус в Хабаровске попал в ДТП утром 17 августа, столкнувшись с автомобилем «Тойота». Об этом сообщает ГИБДД Хабаровска.
Как сообщили автоинспекторы, в 7:25 утра местного времени в Хабаровске водитель, управляя «Тойотой», в районе дома N 92 на улице Карла Маркса не справился с управлением и столкнулся с пассажирским автобусом Bogdan, стоявшим на автобусной остановке.

В результате ДТП пострадали два пассажира «Тойоты», их уже доставили в медицинское учреждение для обследования. В автобусе же пострадавших не оказалось.

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#дтп
#гибдд
#автобус
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