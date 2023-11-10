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Тренер по тхэквондо задержан за сексуальные домогательства к малолетним спортсменкам

В Хабаровском крае тренер по тхэквондо домогался своих малолетних воспитанниц
10 ноября 2023, 07:41
Фото: istock / SB Arts Media

Фото: istock / SB Arts Media

Тренер по тхэквондо из Хабаровского края приставал к своим малолетним воспитанницам во время поездки на соревнования.

По данным телеграм-канала SHOT, 46-летний тренер из краевой федерации «Тхэквондо ВТФ» Евгений П. домогался к маленьким воспитанницам своей же секции, когда они поехали на соревнования. Все это происходило в отеле «Бриз» в Комсомольске-на-Амуре. Извращенец трогал детей за интимные места. Три девочки возрастом от 7 до 12 лет пожаловались родителям на отвратительное поведение их наставника, а те, конечно же, обратились к правоохранительным органам.

Тренер задержан, он находится в изоляторе временного содержания. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Теперь мужчине грозит до 20 лет заключения.

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#тренер
#дело
#уголовное дело
#соревнования
#поездки
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В ДНР задержали украинца, который хотел убить директора завода в Мариуполе
10 ноября 2023, 04:15

Фото: IStock/Rafa_Jodar

Спецслужбы Донецкой народной республики (ДНР) задержали уроженца Украины, который подозревается в организации покушения на директора одного из производственных объединений Мариуполя. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.




По версии Следственного комитета, уже возбудившего соответствующее уголовное дело, По версии следствия, подозреваемый обратился к одному из жителей ДНР с просьбой совершить заказное убийство за вознаграждение в размере 6,5 млн рублей. Однако благодаря своевременным действиям оперативников покушение было предотвращено.

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#днр
#украина
#фсб
#убийство
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У берегов Сахалина подал сигнал бедствия российский корабль «Виктория»
10 ноября 2023, 03:43

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

У берегов Сахалина подал сигнал бедствия корабль «Виктория». Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
По словам капитана танкера, корабль сел на мель. Уточняется, что повреждения судна отсутствуют. Экипажу «Виктории» медицинская помощь не требуется. 

На борту корабля, перевозящего 700 тонн топлива, находятся десять членов экипажа.

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#помощь
#корабль
#россия
#мчс
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El Mundo: Бывшему лидеру каталонских консерваторов выстрелили в лицо в Мадриде
10 ноября 2023, 03:35

Фото: iStock/nixki

На бывшего лидера консерваторов Каталонии и экс-депутата Европарламента Алехо Видаль-Куадраса совершено покушение в Мадриде, ему стреляли в лицо. Как пишет газета El Mundo, 78-летний политик получил ранение нижней челюсти, сейчас его жизни уже ничего не угрожает.
Как передаёт ABC Madrid, полиция пока не озвучивает никаких версий произошедшего, но активно ищет стрелявшего. По данным издания, он был в синем пальто и джинсах, на нем был мотоциклетный шлем. После нападения на Видаль-Куадраса стрелок скрылся на мотоцикле Yamaha, которым управлял его сообщник.

Алехо Видаль-Куадрас долгое время был членом консервативной Народной партии Испании, а в начале девяностых годов минувшего века возглавлял ее региональное отделение в Каталонии, затем был депутатом Европарламента.  Также он является одним из основателей испанской ультраправой партии Vox.

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#испания
#стрельба
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На Сахалине экс-главврача больницы осудят за ущерб бюджету в 61 млн рублей
10 ноября 2023, 03:32

Фото: iStock/artisteer

Бывшего главврача Холмской ЦРБ на юге Сахалина обвиняют в причинения ущерба региону в размере 61 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сахалинской области.
«Действия обвиняемой квалифицированы следственным органом по п. в ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ. За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет», — проинформировали в надзорном ведомстве.

По версии прокуратуры, главный врач центральной районной больницы приобрела здание, заведомо непригодное для эксплуатации. Отмечается, что после совершения сделки купли-продажи объект недвижимости был разобран. Ущерб оценён в 61 млн рублей.

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#ук
#врач
#наказание
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#здание
#ущерб
#рф
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«Зеркало недели» сообщило о взрыве в украинском городе Днепр
10 ноября 2023, 02:07

Фото: iStock/Zeferli

Взрыв прогремел в городе Днепре на востоке Украины (прежнее название — Днепропетровск). Об этом сообщило издание «Зеркало недели».
В настоящее время в Днепропетровской, а также в Николаевской, Полтавской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в подконтрольном Украине городе Херсоне.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#взрывы
#украина
#воздушная тревога
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Суд в Москве на два месяца арестовал экс-гендиректора ООО «Авиатика» Пьянкова
10 ноября 2023, 01:41

Фото: iStock/Thomasaf

Замоскворецкий суд Москвы на два месяца арестовал экс-главу ООО «Авиатика» Игоря Пьянкова — основного фигуранта дела о многомиллионных хищениях в Минпромторге РФ, передает ТАСС.
«Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 января 2024 года», — указано в постановлении Замоскворецкого суда.

Следователи настаивали на аресте Пьянкова, мотивируя это тем, что обвиняемый может скрыться от следствия и предупредить иных соучастников хищения. Сам же Пьянков настаивал на том, что он уже раскаялся и активно сотрудничает со следствием и судом.

В пресс-службе суда напомнили, что уголовное дело касается хищения бюджетных средств в размере более чем 240 млн рублей, которые были выделены МИРЭА на ОКР «Адаптация» ради создания программного обеспечения для нужд судостроительной промышленности.

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#хищение
#суд
#арест
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ФСБ попросила Лефортовский суд арестовать россиянина по делу о госизмене
10 ноября 2023, 01:01

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Следствие ФСБ попросило Лефортовский суд Москвы арестовать россиянина по статье о госизмене. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в суде.
«Суд зарегистрировал ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Блинова Г.А.», — цитирует агентство слова собеседника.

Уточняется, что из-за грифа секретности личность фигуранта и суть обвинения не раскрываются.

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#суд
#меры
#фсб
#арест
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ТСН: Звуки взрывов были слышны в Херсоне
10 ноября 2023, 00:46

Фото: iStock/nndanko

Звуки взрывов были слышны в находящемся под контролем официального Киева городе Херсоне, сообщил 10 ноября украинский телеканал ТСН.
Сейчас в подконтрольных Украине районах Херсонской области звучат сирены воздушной тревоги.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#воздушная тревога
#взрывы
#украина
#херсонская область
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Мятежники-хуситы в Йемене заявили об ударе баллистическими ракетами по Израилю
09 ноября 2023, 23:11

Фото: iStock/rarrarorro

Йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» запустили партию баллистических ракет по различным целям на территории Израиля, включая военные объекты в Эйлате. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на военного представителя группировки.
Впервые о нанесении удара по Израилю хуситы сообщили 31 октября. Тогда глава пресс-службы повстанцев бригадный генерал Яхья ас-Сари утверждал, что запустили крупную партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников.

Движение «Ансар Аллах» (хуситы), правящее на севере Йемена, ранее заявляло о сбитом БПЛА, который осуществлял в воздушном пространстве над территориальными водами Йемена «враждебные действия в рамках военной поддержки Соединённых Штатов израильского образования».

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#израиль
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