Тренер попавших в ДТП велосипедисток не получал разрешения на тренировку

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Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что тренер велосипедисток, на которых наехала фура на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, не получал разрешения на проведение тренировки.
«Настоящая трагедия. Тренер без каких-либо согласований и разрешений от руководства школы отправился на тренировку с девочками 14-15 лет на скоростную трассу. Хочется эмоционально высказаться в его адрес и в адрес других специалистов. Люди, думайте головой, за кого вы берете ответственность», - цитирует РИА Новости Екимова.
Он уточнил, что даже если спортсмены были прикрыты машиной, мимо них едут автомобили с высокой скоростью, что небезопасно. Он также отметил, что в ЧП разбирается полиция. Также в ситуацию вмешались региональные власти. При этом в качестве санкций, тренеру могут не выдать лицензию на следующий год, заключил Екимов.
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