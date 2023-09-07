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Тренер попавших в ДТП велосипедисток не получал разрешения на тренировку

07 сентября 2023, 14:19
Фото: iStock/vmargineanu

Фото: iStock/vmargineanu

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что тренер велосипедисток, на которых наехала фура на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, не получал разрешения на проведение тренировки.
«Настоящая трагедия. Тренер без каких-либо согласований и разрешений от руководства школы отправился на тренировку с девочками 14-15 лет на скоростную трассу. Хочется эмоционально высказаться в его адрес и в адрес других специалистов. Люди, думайте головой, за кого вы берете ответственность», - цитирует РИА Новости Екимова.

Он уточнил, что даже если спортсмены были прикрыты машиной, мимо них едут автомобили с высокой скоростью, что небезопасно. Он также отметил, что в ЧП разбирается полиция. Также в ситуацию вмешались региональные власти. При этом в качестве санкций, тренеру могут не выдать лицензию на следующий год, заключил Екимов.


Напомним, в Ленинградской области на трассе Скандинавия перед посёлком Огоньки фура врезалась в подростков-велосипедистов школы Олимпийского резерва. Погибли две девочки, еще 12 человек получили различные травмы.

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#спортсмены
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Суд оставил экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО до зимы
Суд в Москве оставил экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО до 12 декабря
07 сентября 2023, 15:03

Фото: iStock/Michał Chodyra

Басманный суд в Москве в четверг продлил срок ареста до 12 декабря бывшему заместителю министра цифрового развития РФ Максиму Паршину. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что по предъявленному обвинению Паршину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Как стало известно, оперативные мероприятия в отношении экс-замглавы Минцифры РФ проводились в течение года.

Напомним, ранее сообщалось о задержании замглавы Минцифры Максима Паршина. Чиновник был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Предыдущим решением суда, Паршин был помещен под домашний арест.

В июле Мосгорсуд по представлению прокуратуры отправил в СИЗО экс-замглавы Минцифры РФ Паршина. 

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#рф
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Руководство воспитывавшей пострадавших велосипедисток школы выехало на место ДТП
07 сентября 2023, 14:52

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Руководство спортивной школы, в которой воспитываются попавшие в ДТП в Ленинградской области велосипедистки, выехало на место происшествия. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, в Ленинградской области на трассе Скандинавия перед посёлком Огоньки фура врезалась в подростков-велосипедистов школы Олимпийского резерва. Погибли две девочки, еще девять человек получили различные травмы.

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что тренер велосипедисток, на которых наехала фура на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, не имел разрешения на проведение тренировки. Он уточнил, что даже в случае того, что спортсмены были прикрыты машиной, мимо них проносятся автомобили с высокой скоростью, что небезопасно. 

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Тренер попавших в ДТП велосипедисток не получал разрешения на тренировку

ФСБ раскрыла контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти для военной авиации

#дтп
#тренер
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#автомобили
#президент
#травмы
#спортсмены
#человек
#фура
#тренировки
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Московский физрук попался на подработке наркокурьером
Учитель физкультуры из московской школы попался на торговле наркотиками
07 сентября 2023, 14:46

Фото: iStock/vladans

Московского физрука поймали на торговле наркотиками, сообщает Telegram-канал Mash.
Преподаватель физической культуры из школы № 937 в Орехово-Борисово является обладателем наградного знака «Победный мяч», однако, он давно вызывал вопросы у полиции своим нервным поведением. 

Вечером 6 сентября учителя схватили у подъезда одного из домов с пакетиком мефедрона. Его взяли ровно в тот момент, когда он собирался сделать очередную «закладку».

Физкультурник сразу во всем сознался и самостоятельно показал правоохранителям все остальные места, куда он успел спрятать наркотики. 

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося.

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#полиция
#наркотики
#школы
#учителя
#преподаватель
#москва
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В Москве вспыхнул завод с горючим натрием
На заводе «Салют» в Москве вспыхнул пожар
07 сентября 2023, 14:24

Фото: iStock/sarawutk

На заводе «Салют» в Москве вспыхнул сильный пожар, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На заводе «Салют», который расположен на проспекте Будённого, производят корабельные радары. Отмечается, что с 2022 года предприятие находится под американскими санкциями.

По информации СМИ, на заводе загорелась лаборатория, где хранился горючий натрий. Уже сейчас пожару присвоен повышенный ранг.

В настоящий момент из полыхающего здания эвакуируют людей, из окон валит густой черный дым.

На месте происшествия работают экстренные службы.

В понедельник у Ленинградского вокзала в Москве вспыхнули складские помещения. Возгорание произошло из-за того, что кто-то поджег мусор. Далее пламя перекинулось на складские помещения.

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#салют
#предприятие
#происшествия
#лаборатория
#пожар
#москва
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В Питерской школе произошла вспышка острой кишечной инфекции
В школе в Петербурге выявили острую кишечную инфекцию, 13 детей госпитализированы
07 сентября 2023, 14:04

Фото: iStock/FotoDuets

В одной из школа Санкт-Петербурга произошла вспышка острой кишечной инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре.
Неустановленная инфекция настигла ГБОУ СОШ №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой Кировского района Санкт-Петербурга. В настоящий момент в инфекционных стационарах северной столицы находятся 13 детей. 

Роспотребнадзор организовал санитарно-эпидемиологическое расследование учебного учреждения, а также предприятия, предоставляющего школе питание - АО «Комбинат питания «Кировский».

Также лабораторные обследования проходят все сотрудники школы и лица, контактировавшие с зараженными.

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#роспотребнадзор
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#школы
#питание
#расследование
#отравление
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В Кремле не стали комментировать арест командира армии ПВО-ПРО
Песков: Кремль не располагает информацией о ситуации с арестом генерала Огиенко
07 сентября 2023, 13:50

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о ситуации с арестом по делу о взятке командира 1-й армии ПВО-ПРО генерал-майора Константина Огиенко. Об этом Песков сообщил журналистам.
Напомним, бывший командующий 1-й ордена Ленина армией ПВО особого назначения, которая занимается защитой Москвы от ударов с воздуха, генерал-майор Константин Огиенко арестован за крупную взятку. По предварительным данным следствия, 28 июня Огиенко совместно с командиром 4-й дивизией ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким получил первую часть взятки размером 500 тысяч рублей от руководительницы общественной организации «Надежда». 

Сообщается, что Огиенко не признал свою вину и отказался давать показания. 

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Бойца ВСУ осудили за расстрел машин с гражданскими в Мариуполе

ФСБ раскрыла контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти для военной авиации

#всу
#расстрел
#пво
#кремль
#россия
#происшествие
#арест
#суд
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ФСБ раскрыла контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти для военной авиации
07 сентября 2023, 12:58

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ России разгромила группу контрабандистов, которые поставляли в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам, в том числе для нужд ВСУ. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Сообщается, что члены группы приобретали и ремонтировали в РФ узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, после чего продавали иностранным заказчикам, в том числе для нужд украинских войск. Сотрудниками ФСБ было изъято более ста изделий для боевой авиации, 117 тысяч долларов 59 тысяч евро.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело о контрабанде иной военной техники.

Напомним, ранее Верховный суд ДНР приговорил к 26 годам колонии строгого режима украинского солдата, который с напарником обстрелял 4 гражданских автомобиля в Мариуполе, где погибли трое мирных жителей. 

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В Ленобласти фура въехала группу велосипедистов, погибли две девочки

Бывший командир армии ПВО, защищающей Москву, Огиенко арестован за взятку

#суд
#евро
#дело
#уголовное дело
#фсб
#фура
#днр
#всу
#рф
#расстрел
#пво
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В Ленобласти фура въехала группу велосипедистов, погибли две девочки
07 сентября 2023, 11:42

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Ленинградской области на трассе Скандинавия перед посёлком Огоньки фура врезалась в подростков-велосипедистов школы Олимпийского резерва. Погибли две девочки, еще девять человек получили различные травмы. Об этом сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. .
«В Ленинградской области на 60-м км автодороги А-181 Скандинавия водитель фуры не справился с управлением и сбил группу велосипедистов», говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что спортсмены из Сестрорецка ехали на велосипедах по трассе «Скандинавия» в сопровождении легкового автомобиля. Водитель фуры не справился с управлением и врезался в сопровождающую машине, после чего въехал в группу велосипедистов из 11 подростков и их тренера. В результате этого погибли две девочки. Остальные девять спортсменов получили травмы различной степени тяжести, она все госпитализированы. Сейчас уточняется число погибших.

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#травмы
#спортсмены
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Бойца ВСУ осудили за расстрел машин с гражданскими в Мариуполе
07 сентября 2023, 11:37

Фото: iStock/BrianAJackson

Верховный суд ДНР приговорил к 26 годам колонии строгого режима украинского солдата, который с напарником обстрелял 4 гражданских автомобиля в Мариуполе, где погибли трое мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
Сообщается, что 22-летний Константин Сычак в марте прошлого года вместе с солдатом Виталием Лысюрой на боевой позиции «АзовИнтекс» в Мариуполе расстреляли из пулеметов четыре машины с белыми лентами на зеркалах, которые обозначают их принадлежность к гражданскому транспорту. Трое мирных жителей погибли.

Отмечается, что Сычака приговорили к 26 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Лысюра осужден на 27 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, ранее солдат Вооруженных сил Украины получил 25 лет колонии за убийство и изнасилование в Мариуполе.

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В Сочи умерла 7-летняя девочка, заболевшая ротавирусом после купания в Черном море

Бывший командир армии ПВО, защищающей Москву, Огиенко арестован за взятку

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