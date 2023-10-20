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Тренер Шабалин: Тело погибшей в Непале альпинистки Оленевой уже не будет найдено

20 октября 2023, 14:12
Фото: iStock/yanik88

Фото: iStock/yanik88

Тело погибшей в Непале чемпионки России по альпинизму Надежды Оленевой уже не будет найдено, поскольку после сошедшей на расщелину лавины оно осталось погребено под толщей льда, заявил главный тренер сборной России Павел Шабалин в интервью для «РИА Новости».
Напомним, 14 октября Оленева упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. По словам альпинистов, которые поднимались на гору вместе с ней, Оленева упала с высоты 6 680 м в 11:25 по местному времени.

Позже стало известно, что на расщелину, в которую провалилась чемпионка, сошла лавина. Её тело полностью завалило, спасательный вертолёт не мог подобраться к месту поисков.


«Никаких обнадеживающих новостей, к сожалению, нет. Там сошла лавина и все засыпала. После этого все спрессовалось, снег превратился в лед. И теперь уже ничего не сделаешь, тело Надежды не будет найдено, оно теперь находится в толще льда. Вертолет на склон сесть не может, а люди туда сейчас подойти не могут. Там кругом стометровые трещины», - прокомментировал ситуацию Шабалин.

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СК РФ заочно предъявил обвинения украинскому националисту Ярославу Хунку
20 октября 2023, 14:00

Фото: kremlin.ru

В Главном следственном управлении СК России заочно предъявлено обвинение украинскому националисту Ярославу Хунку, об этом сообщили в Следственном комитете.
Напомним, о Хунке стало известно, когда во время выступления лидера Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, получившей также известность как дивизия СС «Галиция». Сразу после того, как это событие стало достоянием общественности спикер канадского парламента Энтони Рота, который и пригласил Хунку, сказал, что должен уйти с поста спикера и выразил сожаление.
 

«Представители СС «Галичина», включая Хунку, преследуя основную идею нацизма – создание расово чистого государства (арийской расы), с целью полного уничтожения этнической группы славян», - прокомментировали ситуацию в СК.

По информации следствия, Хунка и его сослуживцы убили не менее 500 граждан Советского Союза. В числе убитых были также евреи и поляки. 

Ярославу Хунку выдвинули обвинения по уголовной статье (357 УК РФ) «Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы..».

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#ск рф
#уголовное дело
#обвинение
#украина
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Кадыров навал причину смерти своего бывшего пресс-секретаря Альви Каримова
Глава Чечни Кадыров рассказал, что Альви Каримов в последние годы тяжело болел
20 октября 2023, 13:27

Фото: Сайт Кремля

Бывший пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова и помощник Ахмата Кадырова Альви Каримов умер на 74-м году жизни из-за тяжелой болезни. Об этом написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
Кадыров написал, что смерть Альви Ахмадовича стала огромной и болезненной потерей для всего народа. Чеченский глава рассказал, что Каримов посвятил свою жизнь журанлистке, причем не только чеченской, но и в целом российской. 

«В последние годы Альви Каримов тяжело болел. Несмотря на все сложности со здоровьем, он с присущей ему выдержкой стойко боролся с недугом. Даже в такой непростой ситуации он находил в себе силы писать, издавать материалы и продолжать работу над очередной книгой. », — поделился Кадыров.
 Глава Чечни выразил соболезнования родным и близким.

Каримов занимал пост помощника первого президента Чеченской республики с 2000 до 2009 года, затем стал пресс-секретарём главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. В 2010 году он получил звание «Заслуженного журналиста республики» за огромный вклад в развитие отрасли на территории Чеченской республики.

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#рамзан кадыров
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Петросян едва не стал жертвой мошенников
20 октября 2023, 13:09

Фото: фотобанк Московской области

Юморист Евгений Петросян едва не стал жертвой телефонных мошенников, однако смог дать аферистам отпор.
Так, артисту позвонили «сотрудники банка» и предложили провести операции по защите счёта Петросяна. Однако, как пишут «Дни.ру», 78-летний артист не попался на их уловки и твердо предложил завершить разговор, не сообщая никаких данных.

А пенсионерка из Москвы не смогла не попасться в сети аферистов. Так, женщина продала квартиру на Арбате за 20,9 млн руб. и отдала деньги мошенникам.

«Пострадавшей позвонил «следователь» и сообщил о необходимости перемещения её сбережений на «депозитный счёт», который защищён от преступников, пытающихся похитить деньги. Женщина перевела накопления и взятые в кредит деньги на счета мошенников, а затем продала за 20,9 млн руб. квартиру на ул. Арбат и отдала деньги прибывшему курьеру. После этого аферисты попросили «округлить» сумму на счету, и женщина отдала им ещё 500 тыс. руб.», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы прокуратуры столицы.

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#деньги
#пенсионерка
#артист
#мошенники
#происшествие
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Роман Микоян, убивший брата и бабушку, рассказал про провалы в памяти
20 октября 2023, 12:50

Фото: istock / Chaichan Pramjit

Обвиняемый в убийстве бабушки и брата приемный сын основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина Роман Микоян заявил о провалах в памяти. Информацию сообщает РЕН ТВ.

«Роман Микоян, убивший бабушку и брата, рассказал, что у него провал в памяти», — сообщает телеканал, ссылаясь собственный на источник.
По информации источника, Микоян приехал к бабушке в деревню Крюково Истринского района и начал помогать ей по дому. Спустя время у обвиняемого случился провал в памяти и позже он обнаружил бабушку на полу с множеством ранений. Он сразу сообщил об этом брату Артему, а тот уже рассказал матери. 

Мать приехала и увидела ужасную картину с окровавленными родственниками и Романом, который лежал на полу и говорил что-то невнятное о Боге. 

 Роман Микоян во время совершения преступления находился под действиями запрещенных веществ. Через время он протрезвел и сознался в совершении двойного убийства. 

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В суд поступило первое дело о подготовке покушения на журналиста Соловьёва
20 октября 2023, 12:10

Фото: iStock/Michał Chodyra

В московский суд поступило первое уголовное дело о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьёва. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Второго западного окружного военного суда.
Напомним, что в апреле 2022 года сотрудниками ФСБ были задержаны шесть членов организации National Socialism/White Power*, которые по заданию СБУ планировали убийство Соловьёва. Среди них был Василий Стрижаков, в отношении которого заведено уголовное дело. 

Суд в ближайшее время рассмотрит дело в отношении Стрижакова.

Напомним, что попытка покушения по заданию Украины планировалась и на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Следственный комитет ранее сообщал о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство. 

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#суд
#москва
#журналист
#уголовное покушение
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Стали известны новые подробности по делу Блиновской
Следствие требует продлить домашний арест блогеру Елене Блиновской
20 октября 2023, 11:21

Фото: iStock/Zolnierek

Следствие потребовало продления домашнего ареста блогеру Елене Блиновской. Об этом РИА Новости сообщили в Замоскворецком суде Москвы.
Напомним, что блогера Елену Блиновскую отправили под домашний арест по делу о неуплате налогов и отмывании денег. В период с 2019 по 2021 годы её налоговая задолженность дошла до отметки в более чем 918 миллионов рублей.

Ранее, 21 июля, ей уже продлевали домашний арест до 26 октября. В этот период женщине запрещено покидать свой подмосковный дом и пользоваться связью.

Следующее заседание суда пройдёт 24 октября, где будет решено дальнейшее положение Блиновской. За неуплату налогов блогеру может грозить лишение свободы сроком до десяти лет по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Также, в начале сентября адвокат ​подсудимой Наталия Сальникова сообщала, что Блиновской разрешили на время покинуть свой коттедж в Истре, чтобы принять участие в голосовании на выборах мэра Москвы.

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#арест
#блогер
#следствие
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В ДТП в Приморье погибли двое взрослых и маленький ребёнок
Прокуратура: в Приморье в ДТП погибли двое взрослых и четырёхлетний ребёнок
20 октября 2023, 11:07

Фото: iStock/Anton Novikov

Три человека, среди которых малолетний ребёнок, погибли в результате ДТП в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Уточняется, что в пятницу, 20 октября, произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Corona и Volkswagen Touareg. Второй автомобиль загорелся. 

Водитель загоревшегося автомобиля, а также водитель и 4-летний пассажир Toyota скончались на месте от полученных травм. Пассажир автомобиля Volkswagen был экстренно госпитализирован. 

В настоящее время проводится проверка причин и обстоятельств аварии. Прокуратура поставила под контроль её проведение. 

Ранее сообщалось, что водитель в Екатеринбурге сбил 11-летнего ребёнка и скрылся с места аварии. 

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#столкновение
#автомобили
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Прохожий обнаружил труп младенца в мусорном контейнере в Балашихе
20 октября 2023, 11:02

Фото: iStock/blinow61

В Балашихе в мусорном контейнере прохожий обнаружил труп новорождённого ребенка, завернутый в плед. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.
«19 октября 2023 года около 12 часов дня местным жителем в одном из мусорных контейнеров г. Балашихи в завернутом пледе обнаружен младенец мужского пола без признаков жизни», - говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия приехали следователи и криминалисты. Они осмотрели место, допросили возможных свидетелей преступления. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти новорожденного мальчика. Уточняется, что следов насильственной смерти на ребенке не обнаружено. Кроме того, будут проведены медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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#младенец
#происшествия
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Многодетная пьяная россиянка пыталась задушить четырехлетнего сына
Суд отправил в колонию мать, которая издевалась над детьми в Свердловской области
20 октября 2023, 10:36

Фото: istock / kieferpix

В Каменском районе Свердловской области суд отправил в колонию строгого режима многодетную мать, которая на протяжении девяти месяцев издевалась над двумя детьми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Женщина на протяжении девяти месяцев, в период с мая 2021-го по январь 2022-й, истязала двоих сыновей. Ее отправили в колонию на три с половиной года», — написали в телеграм-канале «Прокуратура Свердловской области».
Женщина пыталась задушить четырехлетнего сына подушкой. Второму ребенку 12 лет. По информации следствия, горе-мать периодически била детей, скидывая их со стула или кроватки и хватала за волосы.

Мать также обязана выплатить детям компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Сейчас мальчики находятся с отцом и с несовершеннолетними сестрами и братом. 

Ранее в Челябинске мать обвинила воспитательницу детского сада в издевательстве над ее 6-летним сыном. Она заявила, что работница детсада заставила ее сына есть хлеб из мусорного ведра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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