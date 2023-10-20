Тренер Шабалин: Тело погибшей в Непале альпинистки Оленевой уже не будет найдено

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Тело погибшей в Непале чемпионки России по альпинизму Надежды Оленевой уже не будет найдено, поскольку после сошедшей на расщелину лавины оно осталось погребено под толщей льда, заявил главный тренер сборной России Павел Шабалин в интервью для «РИА Новости».
Напомним, 14 октября Оленева упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. По словам альпинистов, которые поднимались на гору вместе с ней, Оленева упала с высоты 6 680 м в 11:25 по местному времени.
Позже стало известно, что на расщелину, в которую провалилась чемпионка, сошла лавина. Её тело полностью завалило, спасательный вертолёт не мог подобраться к месту поисков.
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Позже стало известно, что на расщелину, в которую провалилась чемпионка, сошла лавина. Её тело полностью завалило, спасательный вертолёт не мог подобраться к месту поисков.
«Никаких обнадеживающих новостей, к сожалению, нет. Там сошла лавина и все засыпала. После этого все спрессовалось, снег превратился в лед. И теперь уже ничего не сделаешь, тело Надежды не будет найдено, оно теперь находится в толще льда. Вертолет на склон сесть не может, а люди туда сейчас подойти не могут. Там кругом стометровые трещины», - прокомментировал ситуацию Шабалин.Читайте также:
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Евгения Парфентьева