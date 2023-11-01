Тренер Ташуев заявил о проблемах с генетикой у Бугаева

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Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев заявил, что у задержанного с партией наркотиков экс-футболиста Алексея Бугаева, которого он тренировал в «Краснодаре», возможно есть проблемы с генетикой.
«Лёша как футболист был очень сильный игрок сборной России. С хорошей антропометрией, высокого роста, обладал футбольным интеллектом. Но, мне кажется, есть генетическая проблема, хотя сейчас этого не озвучивают. Думаю, дело в генетике — и это не его вина, а его беда», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Ташуев.
Он также подтвердил излишнюю доверчивость спортсмена. При этом тренер отметил высокий уровень профессионализма Бугаева и его спокойный характер.
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