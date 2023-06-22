Тренер Татьяна Тарасова упала в обморок

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Mash: тренер Татьяна Тарасова потеряла сознание
В собственной квартире заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова потеряла сознание. Об инциденте стало известно телеграм-каналу Mash.
По данным издания, сначала у Тарасовой началась мигрень, затем онемели руки. К тренеру прибыла скорая помощь. В последнее время к Тарасовой всё чаще стали прибывать врачи из-за плохого самочувствия. Как подчеркивает МК, скорая помощь приезжала к тренеру также в понедельник, 19 июня.
Ранее сообщалось, что врачи Красногорской больницы спасли мужчину с разрывом аневризмы аорты.
Это одно из самых опасных сердечно-сосудистых заболеваний. В 90% случаев оно приводит к летальному исходу. Чтобы спасти жизнь пациента, врачи решили срочно оперировать его.
По данным издания, сначала у Тарасовой началась мигрень, затем онемели руки. К тренеру прибыла скорая помощь. В последнее время к Тарасовой всё чаще стали прибывать врачи из-за плохого самочувствия. Как подчеркивает МК, скорая помощь приезжала к тренеру также в понедельник, 19 июня.
Это одно из самых опасных сердечно-сосудистых заболеваний. В 90% случаев оно приводит к летальному исходу. Чтобы спасти жизнь пациента, врачи решили срочно оперировать его.
Андрей Гаврилов