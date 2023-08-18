Тренера по боксу, который избил ребенка, посадили под домашний арест

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В Котельниках тренера по боксу, который избил 12-летнего мальчика, посадили под домашний, сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, вчера тренер по боксу из общества по духовному воспитанию молодежи несколько раз нанес ребенку удары руками, после чего повалил на землю и стал пинать. Мужчина возмутился громких разговорам парней. В какой-то момент, он подошел к одному из подростков и стал наносить ему удары руками.
56-летнего Геннадия Мартынова подозревают в хулиганстве с применением насилия. В СИЗО он пробудет до 15 сентября. По инкриминируемой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Дело тренера находится под контролем прокуратуры Московской области.
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56-летнего Геннадия Мартынова подозревают в хулиганстве с применением насилия. В СИЗО он пробудет до 15 сентября. По инкриминируемой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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Евгения Парфентьева