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Тренера по боксу, который избил ребенка, посадили под домашний арест

В Котельниках тренера по боксу, избившего ребенка, посадили под домашний арест
18 августа 2023, 21:24

Фото: iStock/ancoay

В Котельниках тренера по боксу, который избил 12-летнего мальчика, посадили под домашний, сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, вчера тренер по боксу из общества по духовному воспитанию молодежи несколько раз нанес ребенку удары руками, после чего повалил на землю и стал пинать. Мужчина возмутился громких разговорам парней. В какой-то момент, он подошел к одному из подростков и стал наносить ему удары руками.

56-летнего Геннадия Мартынова подозревают в хулиганстве с применением насилия. В СИЗО он пробудет до 15 сентября. По инкриминируемой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.


Дело тренера находится под контролем прокуратуры Московской области.

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#тренер
#бокс
#подмосковье
#подросток
#избиение
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Американский БПЛА RQ-4 Global Hawk продолжает кружить над Черным морем
Американский БПЛА RQ-4 Global Hawk все еще кружит над нейтральными водами Черного моря
18 августа 2023, 22:26

Фото: iStock/Murmakova

Американский БПЛА RQ-4 Global Hawk прямо сейчас кружит в акватории нейтрального воздушного пространства Чёрного моря, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, стратегический разведывательный БПЛА ВВС США RQ-4B Global Hawk пролетел в акватории Черного моря недалеко от Сочи. Сообщается, что беспилотник вылетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла, которая расположена на итальянском острове Сицилия. В 9 часов утра он был замечен в районе южных территорий России.

Этот вид беспилотников может летать на высоте до 18 тысяч метров и имеет дальность полёта более 12 300 морских миль (примерно 23 тысячи километров).

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#беспилотник
#чёрное море
#сша
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Минюст внес в список иноагентов писательницу Горалик*
Минюст внес в список иноагентов писательницу и журналистку Линор Горалик*
18 августа 2023, 21:59

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов писательницу и журналистку Линор Горалик*, информация опубликована на официальном сайте министерства.
Помимо Горалик*, в список иноагентов включили еще шестерых человек.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Л.-Д. Горалик*, В.А. Довданов*, А.Н. Илларионов*, С.К. Кондакова*, С.В. Кривенко*, А.А. Пионтковский* и Т.А. Сотникова*», - прокомментировали ситуацию представители министерства.

По информации Минюста, Горалик* финансово поддерживала Вооруженные силы Украины, выступала против проведения специальной военной операции, а также распространяла фейки, дискредитирующие ВС РФ.

Писательница также открыто поддерживает движение ЛГБТ. 

*Признана иноагентом на территории РФ.

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**Признана иноагентом на территории РФ.

***Организация, признанная иноагентом на территории РФ.

****Признана иноагентом на территории РФ.
 
#минюст рф
#иностранный агент
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13 детей отравились парами хлора в бассейне в Тюменской области
18 августа 2023, 21:40

Фото: iStock/AgFang

В Тюменской области тринадцать детей отравились парами хлора в бассейне. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Отмечается, что трое из пострадавших детей госпитализированы. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку.

Напомним, массовое отравление детей в Шебалинском районе произошло в конце июля. В результате проверки были выявлены грубые нарушения. Более 90 несовершеннолетних воспитанников лагеря получили кишечное заболевание «иерсиниоз» в лёгкой форме, но администрация никак на это не отреагировала.

После проверки деятельность лагерь была приостановлена на 90 суток по решению суда. Дети вернулись домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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#отравление
#дети
#проверки
#прокуратура
#лагеря
#администрация
#нарушения
#симптомы
#лагерь
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В министерствах Дагестана прошли обыски по делу о махинациях
В двух министерствах Дагестана прошли обыски по делу о махинациях
18 августа 2023, 21:09

Фото: iStock/shadrin_andrey

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана и министерстве экономического развития республики прошли обыски по уголовному делу об аферах на сумму более 100 миллионов рублей, сообщает «РИА Новости».
Сотрудники УФСБ России по региону инициировали проверку в рамках расследования дела о махинациях при распределении субсидий на поддержку племенного животноводства на сумму более 100 миллионов рублей. 

В настоящий момент задержан, а также его родственник, который, по информации силовиков, имеет непосредственное отношение к махинациям. 

При этом, правоохранительные органы пока что не дали никаких официальных комментариев по этому поводу. 

Напомним, ранее суд в Москве арестовал бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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#дагестан
#министерство
#фсб
#задержание
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В Казахстане случайно снесли памятник Ленина
В городе Алтай случайно снесли памятник Ленина
18 августа 2023, 20:56

Фото: iStock/wjarosz

В казахском городе Алтай рабочие случайно снесли памятник Ленина при реставрации, сообщает BaigeNews.kz.
Советского вождя случайно снесли 15 августа.  

Ковш рабочей машины задел основания монумента, после чего Ленин повалился со своего постамента.  

Местные правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в Мурманске женщина осквернила памятник воинам-афганцам. Женщина сбросила цветы с мемориала возле театра Северного флота и расписала его краской.По предварительной информации, она действовала по указу Киева. Полиции удалось оперативно задержать 58-летнюю местную жительницу.

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#памятник
#казахстан
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Мать написала заявление на сына, который изнасиловал четырехлетнюю сестру
В Подмосковье 15-летний подросток домогался до своей четырехлетней сестры
18 августа 2023, 20:43

Фото: iStock/SB Arts Media

В городском округе Серебряные Пруды Московской области пятнадцатилетний подросток домогался до своей четырехлетней сестры, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, в семье, в которой развернулось это происшествие, пятеро детей. Трое совместных, и еще двое сыновей от первого барака жены.

Когда взрослых не было дома, пятнадцатилетний парень закрылся в комнате со своей четырехлетней сестрой, раздел ее, стал целовать, трогать и попытался заняться с ней сексом. Вечером девочка рассказала все матери, а та, недолго думая, написала на сына заявление в полицию.

Соседи семьи отметили, что мать очень много пьет и не особо следит за своими детьми.

Парень же, которому теперь может светить уголовное дело, состоит на учете в ПНД.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. 

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#подмосковье
#насилие
#подросток
#ребёнок
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Мёртвым обнаружили куратора кинофестиваля «Послание к человеку» Медведева
18 августа 2023, 19:32

Фото: iStock/Motortion

Куратор кинофестиваля «Послание к человеку» Алексей Медведев, который бесследно пропал 21 июля, найден мёртвым.
Об этом сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт».Труп обнаружили в Московской области.
 
«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», —сказано на сайте поискового отряда.
Подробности гибели Алексея Медведева не сообщаются. 

«Послание к человеку» — ежегодный конкурсный международный кинофестиваль документальных, короткометражных, анимационных и экспериментальных фильмов. Проходит в Санкт-Петербурге с 1989 года.

Ранее генерал ФСО Геннадий Лопырев, осужденный на 10 лет лишения свободы, скончался в колонии. 

Генерал-лейтенанта Лопырева осудили по двум эпизодам получения взятки на общую сумму около 7 миллионов рублей, а также в незаконном обороте оружия еще в 2017 году. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к выплате штрафа 150 миллионов рублей. При этом, ему сохранили звание генерал-лейтенант. Вину Лопырев так и не признал.

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#полиция
#труп
#кинофестиваль
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В Москве подожгли балкон следователя, который работал над делом актера Ефремова
В Москве неизвестные подожгли балкон следователя, который работал над делом актера Ефремова
18 августа 2023, 19:16

Фото: iStock/Animaflora

В Москве неизвестные подожгли балкон бывшего следователя, который работал по делу актера Михаила Ефремова, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, вечером 17 августа злоумышленники разлили бензин под балконом Алексея Мишурова в Восточном Бирюлёво, устроили пожар, а затем скрылись с места преступления.

К счастью, возгорание быстро заметила дочь следователя и самостоятельно потушила его. Поджигателей разыскивают правоохранительные органы.

Отмечается, что Мишуров оставил службу в МВД сразу после суда над Ефремовым. 

Напомним, 8 сентября 2020 года Пресненский районный суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП с погибшим на Смоленской площади. 

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#москва
#поджог
#следователи
#суд
#актёр
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В Самаре в пожаре погиб человек
18 августа 2023, 18:48

Фото: istockphoto/Diy1

Один человек погиб и трое пострадали из-за пожара, который произошёл в квартирах многоэтажного дома.
«При пожаре на улице Краснодонской, дом 1 один человек погиб и трое пострадали. Госпитализированы мужчины 1993 и 1998 годов рождения, девушка 2004 года рождения», — сообщает Минздрав.
МЧС в Telegram-канале сообщает, что полыхали две квартиры на 6 и 9 этажах. Спасатели эвакуировали 20 человек. При этом 16 человек, 5 из которых дети, спасли с помощью спецустройств.
 
Пожар ликвидировали 44 человека и 13 единиц техники. Общую площадь возгорания оценили в 80 кв. м.

Ранее в Лакинске пожар унёс жизни 8-летнего мальчика и его 7-летней сестры.

Огонь охватил частный дом в Собинском районе. 17 августа в 22:30 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в частном доме, где жила семья с детьми. Возгорание потушили. На месте ЧП спасатели обнаружили тела мальчика 2015 года рождения и девочки 2016 года рождения.

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#пожар
#мчс
#минздрав
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