Трепову* этапируют из Москвы в Петербург

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Дарью Трепову*, которая устроила теракт в питерском кафе, этапируют из Москвы в Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, 2 апреля Трепова* пришла в кафе на встречу участников дискуссионного клуба «Кибер Фронт Z» с участием Владлена Татарского и вручила ему в подарок статуэтку – бюст самого Владлена, начиненный взрывчатой. В результате взрыва 42 человека получили травмы разной степени тяжести, а сам Татарский скончался на месте.
Треповой* предъявили обвинение по уголовным статьям «Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку» и «Незаконное ношение взрывного устройства».
Сейчас подозреваемую этапируют в Санкт-Петербург. Рассмотрением ее дела будет заниматься Второй Западный окружной военный суд.
*Призана экстремисткой на территории РФ
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Треповой* предъявили обвинение по уголовным статьям «Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку» и «Незаконное ношение взрывного устройства».
*Призана экстремисткой на территории РФ
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Евгения Парфентьева