Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Трепову* этапируют из Москвы в Петербург

Трепову* этапируют из Москвы в Петербург

Устроившую теракт в кафе Трепову* этапируют в Санкт-Петербург
23 августа 2023, 13:52

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Дарью Трепову*, которая устроила теракт в питерском кафе, этапируют из Москвы в Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, 2 апреля Трепова* пришла в кафе на встречу участников дискуссионного клуба «Кибер Фронт Z» с участием Владлена Татарского и вручила ему в подарок статуэтку – бюст самого Владлена, начиненный взрывчатой. В результате взрыва 42 человека получили травмы разной степени тяжести, а сам Татарский скончался на месте.

Треповой* предъявили обвинение по уголовным статьям «Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку» и «Незаконное ношение взрывного устройства».


Сейчас ​подозреваемую этапируют в Санкт-Петербург. Рассмотрением ее дела будет заниматься Второй Западный окружной военный суд.

​*Призана экстремисткой на территории РФ

Читайте также:

Суд в Волгограде признал действия нацистов пол Сталинградом геноцидом советского народа

Суд арестовал обвиняемых в похищении знакомого и вымогательстве 1,5 млн руб. в Подмосковье

Убившую семерых младенцев медсестру приговорили к пожизненному заключению

#суд
#санкт-петербург
#взрыв
#кафе
Читайте нас в
Российский блогер-путешественник Бондарев попал в реанимацию после аварии в Мексике
23 августа 2023, 13:53

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский блогер-путешественник Илья Бондарев попал в реанимацию после аварии в Мексике. Его машину снесла фура. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что в городе Сан-Кристобаль-де-лас-Касас Бондарев находился в машине вместе с подругой Кариной Башаровой в момент, когда в него врезался большой грузовик. По предварительной информации, у фуры отказали тормоза.

Бондарев и Башарова находятся в реанимации. Бондарев получил перелом черепа и осколок кости, который застрял в мозге. У его подруги Башаровой также сильно повреждена голова. Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее следователи завели уголовное дело после смертельной аварии с тремя автомобилями на Кубани, одним из которых управлял 13-летний подросток. 13-летний водитель и его 17-летний пассажир погибли.

Читайте также:

Врач Чернышова рассказала, чем может заболеть девочка после укола шприцем с мефедроном

Мужчина, напавший на девушку во время ее пробежки в Нахабино пока еще не задержан

На Кубани 13-летний водитель устроил смертельное ДТП
#дтп
#пострадавшие
#грузовик
#нахабино
#врач
#водитель
#девочка
Читайте нас в
В Крыму микроавтобус, который перевозил учителей, попал в ДТП
23 августа 2023, 13:33

Фото: iStock/Paolo Cordoni

Микроавтобус с педагогами попал в аварию на Крымском полуострове.
ДТП случилось на автодороге «Ялта-Алушта-Симферополь» рядом с селом Заречное Симферопольского района. В микроавтобусе находилась группу учителей из ялтинской школы. Автобус столкнулся УАЗом «Патриот», который ехал впереди.
 
Затем микроавтобус столкнулся ещё с несколькими машинами. Всего в ДТП попали пять машин. Две женщины получили травмы.

Региональная пресс-служба МВД сообщает, что водитель микроавтобуса выбрал небезопасное расстояние автомобиля, который двигался впереди. Обстоятельства выясняются. 

Читайте также:

В Санкт-Петербурге в аварии погибли четверо военнослужащих

Самолет, который вылетел из Москвы в Сочи, возвращается в аэропорт из-за поломки

В Балашихе женщина на иномарке влетела в торговый центр «Вертикаль»
 
#дтп
#крым
#авария
Читайте нас в
В Санкт-Петербурге в аварии погибли четверо военнослужащих
23 августа 2023, 13:00

Фото: iStock/conejota

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что погибшие при столкновении военного грузовика и двух легковых автомобилей были срочниками.
В грузовике «Урал-4320» находилась группа бойцов 33-й бригады Росгвардии. На 84-м км КАД водитель иномарки, ехавший впереди, резко затормозил. Чтобы не столкнутся с автомобилем, водитель-сержант резко вывернул руль влево. Ему не удалось справиться с управлением.
 
Автомобиль занесло. Он вылетел на середину трассы, где ударился об отбойник, а потом перевернулся. Четверо бойцов, находившихся в кузове грузовика, скончались. Ещё трое, среди которых командир инженерно-саперного взвода, травмировались. Предполагаемый виновник ДТП скрылся с места аварии.
 
«Особенно трагично, что все погибшие совсем молодые ребята, проходившие службу по призыву. Трое из них скончались на месте, один спустя несколько часов», —сообщил Александр Хинштейн.
Читайте также:

В ДТП под Тамбовом четыре человека погибли, еще четверо пострадали

В Великом Новгороде пожилой пассажир автобуса скончался после падения в салоне в результате ДТП

На Кубани 13-летний водитель устроил смертельное ДТП

#дтп
#авария
#росгвардия
Читайте нас в
В Уфе горожане несколько лет жалуются на голую соседку с ножами
23 августа 2023, 12:50

Фото: istockphoto/diego_cervo

В Уфе девушка держит в страхе своих соседей 4 года.
Telegram-канал Mash Batash пишет, что 21-летняя девушка получила комнату из-за статуса сироты. К себе в гости она регулярно приглашает друзей. Вечеринки сопровождает громкая музыка и метание ножей. Однажды её друзья даже украли у местного жителя телевизор и холодильник.
 
Также девушка часто ходит по подъезду голой и угрожает людям. За коммунальные услуги она не платит.
 
Соседи боятся за себя и своих детей. Они обращаются к правоохранителям с заявлениями, но безрезультатно. В таких условиях люди живут четвёртый год. 

Читайте также:

В Карачаево-Черкесии завхоз детского сада изнасиловал 13-летнюю родственницу своих соседей

В Тульской области задержан мужчина, который убил жену в центре Москвы

В Балашихе женщина на иномарке влетела в торговый центр «Вертикаль»
#соседи
#сироты
#девушка
Читайте нас в
Самолет, который вылетел из Москвы в Сочи, возвращается в аэропорт из-за поломки
23 августа 2023, 12:39

Фото: istockphoto/Takosan

Борт, который вылетел в Сочи, готовится к экстренной посадке в Шереметьево.
РИА Новости пишет, что Boeing 737, вылетевшей в Сочи, возвращается в аэропорт »Шереметьево». Причиной явилась неисправность в системе кондиционирования.
 
«Boing 737 сообщением Москва – Сочи возвращается в «Шереметьево», предварительно, из-за неисправности в системе кондиционирования. Посадка с минуты на минуту», — рассказал источник.
Ранее представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова заявила, что самолет, следовавший по маршруту «Сочи-Москва», экстренно сел в Волгограде. У стюардессы остановилось сердце. Её  успешно передали волгоградским врачам, а самолет вылетел в пункт назначения в 11.10.

Читайте также:

У стюардессы рейса «Сочи-Москва» остановилось сердце на высоте 10 тысяч метров

Сотрудники новокузнецкого аэропорта сообщили о состоянии пассажиров самолёта с повреждённым шасси

Из-за закрытия московских аэропортов около 50 рейсов были направлены в другие города


#самолет
#аэропорт шереметьево
#чп
Читайте нас в
Мужчина, напавший на девушку во время ее пробежки в Нахабино пока еще не задержан
23 августа 2023, 12:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

Мужчина, напавший на девушку во время ее пробежки в подмосковном Нахабино пока еще не задержан. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
На данный момент его ищут сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что после того, как преступник совершил нападение, то сразу же скрылся во дворах.

Напомним, мигрант ударил девушку из-за коротких шортов. Девушка совершала утреннюю пробежку по парку недалеко от ЖК «Красногорский». Мигрант схватил девушку за руку и со словами «Ты чё так выглядишь?» ударил ей по лицу.

Девушка попыталась убежать, но парень начал преследовать её. Агрессивного мужчину попытался вразумить прохожий, но мужчина не мог поверить, что девушки тоже могут заниматься спортом.

Читайте также:

В подмосковном Нахабино мигрант ударил девушку из-за коротких шортов

На Кубани 13-летний водитель устроил смертельное ДТП

Адвокат Исаев: организаторам экскурсии диггеров по Неглинке грозит до десяти лет тюрьмы

#нападение
#мигрант
#экскурсии
#нахабино
#водитель
#жк
#мужчина
#сотрудники
#девушка
Читайте нас в
В Балашихе женщина на иномарке влетела в торговый центр «Вертикаль»
23 августа 2023, 12:33

Фото: iStock/Anton Novikov

Автомобиль врезался в здание ТЦ «Вертикаль» в Балашихе.
За рулём Hyundai находилась 59-летняя женщина. По данным Shot, она перепутала педали газа и тормоза. Женщина незначительно травмировалась. Никто не пострадал.

На месте работают оперативные службы.

Ранее в Москве на Веневской улице пьяный водитель без прав на каршеринге сбил пятилетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе.

Ребенок с мамой пытались перейти дорогу, когда автомобиль на большой скорости наехал на мальчика, который шел впереди матери. Пострадавший ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в столичной прокуратуре. На публикуемом прокуратурой видео видно, как мальчик начинает переходить дорогу, в то время как его мать остается позади.

Читайте также:

В ДТП под Тамбовом четыре человека погибли, еще четверо пострадали

На Кубани 13-летний водитель устроил смертельное ДТП

Пьяный водитель сбил ребенка на переходе в Москве
#балашиха
#дтп
#торговый центр
Читайте нас в
В Воронежской области нашли трупы мужчины и его 19-летнего сына
23 августа 2023, 12:13

Фото: iStock/Aroma photography

Тела двух мужчин обнаружены в канализационном отсеке на плотине пруда Орошаемый в селе Чулок.
Тела были обнаружены 22 августа. На трупах 47-летнего отца и его 19-летнего сына не оказалось следов насилия.

РЕН ТВ пишет, что, по предварительной версии, мужчины отравились газом, который скопился в канализации. На том участке была неисправна вентиляция.
 
Трупы отправлены на экспертизу. Что погибшие делали в канализационном отсеке, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Петербурге умер 12-летний ребёнок с инвалидностью, которого оставили без присмотра на берегу озера.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге умер мальчик с инвалидностью, которого нашли в озере без сознания

В Карачаево-Черкесии завхоз детского сада изнасиловал 13-летнюю девочку

В Тульской области задержан мужчина, который убил жену в центре Москвы


#труп
#канализация
#чп
Читайте нас в
В подмосковном Нахабино мигрант ударил девушку из-за коротких шортов
23 августа 2023, 12:00

Фото: istockphoto/Maria Levkina

Девушка совершала утреннюю пробежку по парку недалеко от ЖК «Красногорский».
Baza пишет, что внешний вид спортсменки смутил молодого человека в чёрной одежде. Он схватил девушку за руку и со словами «Ты чё так выглядишь?» ударил ей по лицу.
Девушка попыталась убежать, но парень начал преследовать её. Агрессивного мужчину попытался вразумить прохожий, но мужчина не мог поверить, что девушки тоже могут заниматься спортом.
 
Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. В ​деле теперь будут разбираться правоохранители. 

Читайте также:

В Магнитогорске суд арестовал мигранта из Таджикистана, подозреваемого в изнасиловании 16-летней девушки

Депутат Журавлёв призвал повысить призывной возраст для мигрантов до 50 лет

В Белгороде мигрантов с российскими паспортами увезли с рынка в военкомат




#подмосковье
#мигрант
#спорт
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников