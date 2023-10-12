Третьим погибшим в Израиле россиянином оказался молодой человек из Волгограда

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Третьим россиянином, который погиб в результате нападения ХАМАС в Израиле, оказался 20-летний Дмитрий Решетников из Волгограда.
Отмечается, что молодой человек уехал в Израиль жить и учиться по окончанию 8 классов.
Во время атаки Дмитрий находился на военной базе на юге Израиля.
Ранее в своих соцсетях певица Ани Лорак высказалась о конфликте между Израилем и Палестиной.
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«Хотел служить, причём говорил, что не хочет сидеть в штабах и кабинетах. Стремился попасть в бригаду «Голани» — в Израиле она считается элитными войсками», — поделилась в беседе с RT рабанит Волгоградской еврейской общины Яэль Иоффе.
Ранее в своих соцсетях певица Ани Лорак высказалась о конфликте между Израилем и Палестиной.
«Чтобы мы все, наконец, увидели друг друга как одну семью в необъятности Вселенной», — приводит utro.ru сообщение исполнительницы.Читайте также:
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Мелисса Тимофеева