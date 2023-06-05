Третий беспилотник нашли у трассы в Калужской области

Фото: Фотобанк Московской области
В Калужской области у трассы нашли третий беспилотник, который нес взрывчатое вещество
Третий беспилотник был найден у трассы М-3 «Украина» в Калужской области. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.
По информации источника, дрон упал в лесу в нескольких десятках метров от дороги. Уточняется, что все три беспилотника переносили на себе кумулятивные заряды с 1,8 килограмма взрывчатого вещества.
Также отмечается, что специалисты приняли решение подорвать дроны прямо на месте случившегося.
Ранее «Радио 1» сообщало, что появились кадры упавших в Калужской области беспилотников.
По информации источника, дрон упал в лесу в нескольких десятках метров от дороги. Уточняется, что все три беспилотника переносили на себе кумулятивные заряды с 1,8 килограмма взрывчатого вещества.
Ранее «Радио 1» сообщало, что появились кадры упавших в Калужской области беспилотников.
Татьяна Лаврова