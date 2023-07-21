Тревога на Крымском мосту объявлялась из-за информации о надводном БПЛА

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Воздушная тревога на Крымском мосту была объявлена из-за информации о надводном беспилотной аппарате, движущемся со стороны Черного моря. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Из сообщения я следует, что накануне около 23.00 часов от спецслужб была получена информации, что в сторону Крымского моста со стороны Чёрного моря движется надводный беспилотник. После этого движение по мосту было решено приостановить.
Уже через два часа движение было возобновлено.
Напомним, На Крымском мосту объявили воздушную тревогу, запись в видеорегистратора разместил у себя Telegram-канал Baza.
На данный момент, по состоянию на 10.00 21 июля в очереди со стороны Тамани перед въездом на Крымский мост находится 250 машин. Время ожидания составляет около одного часа. При этом со стороны Керчи - 310 автомобилей, ожидание также составляет около одного часа.
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Уже через два часа движение было возобновлено.
На данный момент, по состоянию на 10.00 21 июля в очереди со стороны Тамани перед въездом на Крымский мост находится 250 машин. Время ожидания составляет около одного часа. При этом со стороны Керчи - 310 автомобилей, ожидание также составляет около одного часа.
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Элина Позднякова