Три человека госпитализированы после ДТП на дороге Пермь-Екатеринбург

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После ДТП с двумя автомобилями на трассе Пермь – Екатеринбург были госпитализированы три человека. Об этом сообщает издание «КП-Пермь».
Уточняется, что лобовым ударом столкнулись автомобили Renault и «Газель». Три человека с травмами были отправлены в больницу.
В настоящее время ГИБДД выясняет причины случившегося ДТП.
Ранее сообщалось, что госпитализированной после серьёзного ДТП певице Ладе Дэнс сделали вторую операцию. Артистка до сих пор находится в тяжёлом состоянии, однако врачи прогнозируют его улучшение. При этом, Дэнс придётся пройти нелёгкий путь реабилитации.
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В настоящее время ГИБДД выясняет причины случившегося ДТП.
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Анастасия Чинкова