Три человека погибли после падения УАЗа в реку в Бурятии

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Машина упала в реку в Бурятии, погибли три человека и ещё один пострадал
В Бурятии три человека погибли и ещё один пострадал после того, как УАЗ упал в реку, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства ГО и ЧС.
Уточняется, что о происшествии, которое произошло в Селенгинском районе республики, стало известно в пятницу, 23 июня. Автомобиль упал в реку Темник из-за того, что водитель не справился с управлением. В машине в момент аварии находились четыре человека, трое из них погибли.
Отмечается, что работники лесной охраны, которые оказались на месте трагедии, пытались достать людей из автомобиля, который находился на глубине 1,8 м, но удалось спасти только одного из них.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на Камчатке опрокинулась лодка с десятью работниками рыбоперерабатывающего завода, в результате чего погиб 44-летний мужчина.
Уточняется, что о происшествии, которое произошло в Селенгинском районе республики, стало известно в пятницу, 23 июня. Автомобиль упал в реку Темник из-за того, что водитель не справился с управлением. В машине в момент аварии находились четыре человека, трое из них погибли.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на Камчатке опрокинулась лодка с десятью работниками рыбоперерабатывающего завода, в результате чего погиб 44-летний мужчина.
Яна Таёжная