Три человека погибли после столкновения мотоциклистов в Якутии

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В Якутии в результате столкновения двух мотоциклов погибли трое человек
Республиканская госавтоинспекция сообщает, что в результате столкновения мотоциклистов без водительских прав и шлемов погибли трое человек, передает РИА Новости. Как стало известно, погибли водители мотоциклов и один из пассажиров – 16-летний подросток. Выжила одна девушка, сейчас она находится в больнице.
По информации сотрудников ГИБДД, ДТП произошло утром 23 июня в селе Бысыттаах Нюрбинского района на автодороге Чукар – Бысыттаах. Отмечается, что погибшие водители не имели прав управления транспортными средствами, а также их мотоциклы не были зарегистрированы в ГИБДД. К тому же, ни у одного из участников аварии не было шлемов и иных средств защиты.
Прокуратура Нюрбинского района проводит проверку по факту ДТП. Также следком Якутии начал процессуальную проверку.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что уголовное дело завели после ДТП, в котором скончался подросток.
По информации сотрудников ГИБДД, ДТП произошло утром 23 июня в селе Бысыттаах Нюрбинского района на автодороге Чукар – Бысыттаах. Отмечается, что погибшие водители не имели прав управления транспортными средствами, а также их мотоциклы не были зарегистрированы в ГИБДД. К тому же, ни у одного из участников аварии не было шлемов и иных средств защиты.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что уголовное дело завели после ДТП, в котором скончался подросток.
Екатерина Коршунова