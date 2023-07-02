Три человека погибли в результате столкновения трех машин на трассе под Саратовом

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На автодороге в Красноармейском районе Саратовской области произошла авария с участием трех транспортных средств, в результате чего три человека скончались и пять получили травмы. Об этом сообщил глава департамента по защите населения региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.
По его словам, вызов о происшествии на дороге рядом с селом Усть-Золиха поступил в службу спасения «112» в 19:58 по местному времени (18:58 по Москве).
Представители регионального отдела ГИБДД уточнили, что авария произошла на 391-ом километре магистрали Сызрань-Саратов-Волгоград. В столкновении участвовали автомобиль ВАЗ-2110, управляемый водителем, родившимся в 1967 году, микроавтобус «Газель» с водителем 1975 года рождения, и Land Cruiser, за рулем которого находился мужчина 1977 года рождения.
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«Вследствие аварии три человека утратили жизнь, а еще пять получили ранения. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую поддержку, и рассматривается вопрос о их госпитализации», — отметил Юрин.
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Артем Кузьмин