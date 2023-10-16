Три человека пострадали при столкновения ритуальной маршрутки с автобусом

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В Мытищах ритуальная маршрутка столкнулась с микроавтобусом, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, ДТП произошло вечером 16 октября на Осташковском шоссе неподалеку от мемориального кладбища.
В момент столкновения в рейсовом автобусе находились семь человек, а в ритуальной маршрутке - только водитель.
В результате, с места аварии госпитализировали трех человек.
Степень тяжести пострадавших и причины аварии устанавливаются.
Ранее в единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонила мать пятимесячного ребёнка, который оказался закрытым в припаркованной машине. Инцидент произошёл в городском округе Солнечногорск Московской области. Спасателям удалось успешно освободить малыша.
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В момент столкновения в рейсовом автобусе находились семь человек, а в ритуальной маршрутке - только водитель.
Степень тяжести пострадавших и причины аварии устанавливаются.
Ранее в единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонила мать пятимесячного ребёнка, который оказался закрытым в припаркованной машине. Инцидент произошёл в городском округе Солнечногорск Московской области. Спасателям удалось успешно освободить малыша.
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Евгения Парфентьева