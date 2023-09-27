Три человека пострадали в массовом ДТП на юге Москвы

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На юге Москвы произошло ДТП с участие пяти автомобилей, известно о трех пострадавших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«На Кировоградской улице в сторону области произошло ДТП с участием пяти иномарок», - говорится в сообщении.По предварительным данным, в аварии пострадали три человека. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС. Они выясняют все причины и обстоятельства ДТП.
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