Три человека пропали без вести при потопе в Туапсинском районе Краснодарского края

Уральские пожарные ликвидировали открытое горение на площадке в Екатеринбурге под линией электропередачи, где горели деревянные поддоны и строительные бытовки на площади 1,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили 12 июля в ГУ МЧС. по Свердловской области.