Три человека пропали без вести при потопе в Туапсинском районе Краснодарского края

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Три человека числятся пропавшими без вести при подтоплениях в Туапсинском районе Кубани.
Сотрудники спасательных служб осуществляют работы по поиску пропавших. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в своем телеграмм-канале.
В настоящее время, информации о пострадавших в результате стихии нет. Для ликвидации последствий наводнения задействовано около 50 единиц спецтехники и 300 специалистов. Сообщается, что системы оповещения населения были сработаны вовремя.
Ранее сообщалось, что в четырех населенных пунктах Туапсинского района Кубани ввели режим ЧС.
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В настоящее время, информации о пострадавших в результате стихии нет. Для ликвидации последствий наводнения задействовано около 50 единиц спецтехники и 300 специалистов. Сообщается, что системы оповещения населения были сработаны вовремя.
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Анастасия Крестьянова