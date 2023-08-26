Три пилота погибли при столкновении учебно-боевых самолетов Л-39 под Житомиром

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Два чешских учебно-боевых самолета Л-39 столкнулись в Житомирской области на Украине, погибли трое пилотов. Об этом сообщает «Украинская правда».
Отмечается, что среди погибших значится пилот воздушных сил ВСУ с позывным Джус, который служил летчиком на истребителе МиГ-29.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших после обстрела поселка Уразово Белгородской области со стороны ВСУ выросло до 6. Отмечается, что четверым пострадавшим не понадобилась госпитализация, так как медики помогли им на месте.
Пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии, он получил повреждение внутренних органов в результате осколочного ранения поясничной области.
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Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших после обстрела поселка Уразово Белгородской области со стороны ВСУ выросло до 6. Отмечается, что четверым пострадавшим не понадобилась госпитализация, так как медики помогли им на месте.
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Екатерина Коршунова