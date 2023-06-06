Три срочника из Свердловской области погибли при обстреле ВСУ

Фото: Фотобанк Московской области
В Белгородской области при обстреле ВСУ погибли три срочника
В ходе обстрела ВСУ Белгородской области в четверг, 1 июня, в служебной машине погибли три срочника, прибывших из Свердловской области. Об этом пишет издание E1.RU.
Также она потребовала начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова вернуть к месту дислокации воинских частей всех военнослужащих с Урала из приграничных с Украиной районов.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области сейчас нет бойцов украинских диверсионно-разведывательных групп, как об этом пишут некоторые телеграм каналы.
«Идет призывная кампания, и мы все-таки не должны использовать ребят, неподготовленных совсем. В данном случае они, конечно, не участвовали в боевых действиях», — подчеркнула омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области сейчас нет бойцов украинских диверсионно-разведывательных групп, как об этом пишут некоторые телеграм каналы.
Андрей Гаврилов