Три украинских беспилотника пытались атаковать Москву

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Вооруженные силы Украины попытались атаковать Москву с помощью трех беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
«Двадцать третьего августа в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве. Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.
При этом, третий БПЛА был подавлен силами РЭБ и потерпел крушение, упав на строящееся здание «Москва-Сити». Взрывной волной повыбивало стекла в окнах близлежащих домов.
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Евгения Парфентьева