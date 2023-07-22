Тринадцать человек пострадали в аварии с автобусом в Кабардино-Балкарии

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В Кабардино-Балкарии тринадцать человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что ДТП произошло около 8 часов утра в Урванском районе. Рейсовый автобус следовал по маршруту «Ростов — Махачкала», в салоне находились 20 пассажиров.
Все пострадавшие госпитализированы, в том числе и ребенок. Один человек находится в тяжелом состоянии.
Новость дополняется.
Напомним, ранее в Серпухове мотоциклист на большой скорости проехал на заднем колесе и совершил столкновение с автомобилем, повернувшим на его полосу. Начался мгновенный пожар.
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Все пострадавшие госпитализированы, в том числе и ребенок. Один человек находится в тяжелом состоянии.
Напомним, ранее в Серпухове мотоциклист на большой скорости проехал на заднем колесе и совершил столкновение с автомобилем, повернувшим на его полосу. Начался мгновенный пожар.
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Екатерина Коршунова