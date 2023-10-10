Трое бизнесменов из Подмосковья украли 34 млн рублей, которые выделили на сирот

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В городе Клин Московской области будут судить трех бизнесменов, которые украли 34 миллиона рублей, которые были выделены на сирот, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на официального представителя подмосковного управления Следственного комитета России Ольгу Врадий.
По информации следователей, в период с 2017 по 2021 год трое обвиняемых были в сговоре с главой с «Центром проведения торгов» города Клина. Вместе они систематически похищали деньги из областного жилища, которые правительство выделяло для фонд «Жилище», который призван обеспечить жильем детей-сирот.
Обвиняемых подозревают в 46 эпизодах мошенничества.
В сумме мошенники украли около 34 миллионов рублей, на их имущество в настоящий момент наложен арест.
Следственные мероприятия по делу бизнесменов завершены, теперь его будет рассматривать суд.
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Евгения Парфентьева