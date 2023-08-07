Трое детей и взрослый погибли в ДТП с грузовиком в Тюменской области

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В аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск погибли три подростка и мужчина. Об этом сообщает МВД МЕДИА.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля KIA Sorento влетел в стоящий на обочине грузовик. Сообщается, что погибли 63-летний мужчина, который управлял автомобилем, 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет.
В ведомстве отметили, что водитель грузовика не пострадал. Обстоятельства аварии уточняются. Движение автотранспорта между Тобольском и Тюменью частично ограничено.
Напомним, ранее сотрудники СК РФ завели уголовное дело по факту столкновения микроавтобуса с юными футболистами и грузовика на трассе в Краснодарском крае, в котором погиб подросток. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.
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В ведомстве отметили, что водитель грузовика не пострадал. Обстоятельства аварии уточняются. Движение автотранспорта между Тобольском и Тюменью частично ограничено.
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Екатерина Коршунова