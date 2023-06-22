Трое москвичей изнасиловали 13-летнюю пьяную знакомую

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В Москве осудили троих россиян за изнасилование 13-летней девушки, которую напоили алкоголем
В Следственном комитете сообщили о том, что трое жителей Москвы напоили и изнасиловали 13-летнюю знакомую. Об этом стало известно изданию Lenta.ru.
Известно, что злоумышленникам 18-19 лет, всех троих осудили на семь лет в колониях. По данным следствия, парни пригласили девушку к себе в гости, напоили её алкоголем и, когда она потеряла сознание, надругались над ней. Весь процесс фигуранты дела снимали на смартфон.
Ранее МВД по Ярославлю рассказало в своём Telegram-канале о задержании пьяного местного жителя, который приставал к случайным прохожим.
По информации ведомства, мужчина в нетрезвом виде пристал к женщине, которая гуляла с коляской. Какие именно действия совершал правонарушитель – не уточняется, однако, известно, что на помощь к матери пришли очевидцы. Они схватили пьяного мужчину и удерживали его до приезда полиции.
Известно, что злоумышленникам 18-19 лет, всех троих осудили на семь лет в колониях. По данным следствия, парни пригласили девушку к себе в гости, напоили её алкоголем и, когда она потеряла сознание, надругались над ней. Весь процесс фигуранты дела снимали на смартфон.
По информации ведомства, мужчина в нетрезвом виде пристал к женщине, которая гуляла с коляской. Какие именно действия совершал правонарушитель – не уточняется, однако, известно, что на помощь к матери пришли очевидцы. Они схватили пьяного мужчину и удерживали его до приезда полиции.
Андрей Гаврилов