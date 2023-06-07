Трое мужчин избили соседа и изнасиловали его жену в Подмосковье

Фото: Фотобанк Московской области / Татьяна Коробейник
В Богородском округе задержали трёх мужчин, которые избили соседа и изнасиловали его жену
Троих жителей Подмосковья задержали по подозрению в изнасиловании соседки, передаёт Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по региону Ольгу Врадий.
По данным следствия, происшествие произошло в понедельник, 5 июня, в Богородском округе.
Трое мужчин 1986, 1995 и 1997 годов рождения распивали спиртные напитки с соседом одного из них. После чего они избили своего собутыльника и изнасиловали его 35-летнюю жену. Затем злоумышленники ушли в соседнюю квартиру. Потерпевшие вызвали полицию. Преступников задержали.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» сообщало, что камеры наблюдения зафиксировали, как неизвестный мужчина пытался похитить 4-летнюю девочку, он схватил её на руки, посидел с девочкой, а после потащил её за угол.
По данным следствия, происшествие произошло в понедельник, 5 июня, в Богородском округе.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» сообщало, что камеры наблюдения зафиксировали, как неизвестный мужчина пытался похитить 4-летнюю девочку, он схватил её на руки, посидел с девочкой, а после потащил её за угол.
Яна Таёжная