Трое мужчин на самокатах обокрали и подожгли автомобиль на севере Москвы

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Жительница подмосковья 35 лет, владелица авто, припарковала его около гаражного кооператива в Войковском районе. Ночью трое молодых людей разбили, обокрали и подожгли автомобиль. Позже ей передали, что машина сгорела.
«В настоящее время материалы уголовных дел, возбужденных по части 2 статьи 158 и части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлены в суд для рассмотрения по существу. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде», — сообщили в пресс-службе МВД.
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