Трое мужчин погибли в результате взрыва гранаты в Воронежской области

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Трое мужчин погибли в результате взрыва гранаты в городе Россошь Воронежской области. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что инцидент произошел в частном доме. По предварительным данным, пострадали еще два человека. На месте взрыва сейчас работают оперативники.
Напомним, ранее в Казани органы порядка задержали мужчину, которые взорвал светошумовую гранату у подъезда дома прямо перед детьми.
Пьяный мужчина в военной форме начал беседовать с мальчиками, которые проходили мимо. Он показал ребятам, что у него есть настоящая граната, после чего предложил взорвать ее, но те оказались, несмотря на интерес.
Мужчина вырвал чеку и бросил гранату в кусты. Нарушителя порядка задержала полиция. На него завели дело о хулиганстве.
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Напомним, ранее в Казани органы порядка задержали мужчину, которые взорвал светошумовую гранату у подъезда дома прямо перед детьми.
Мужчина вырвал чеку и бросил гранату в кусты. Нарушителя порядка задержала полиция. На него завели дело о хулиганстве.
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Екатерина Коршунова