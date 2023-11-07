Трое мужчин ограбили ЦУМ на 130 тысяч рублей

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Трое мужчин ограбили один из бутиков ЦУМа на 130 тысяч рублей. Они попытались вынести только два головных убора. Об этом сообщает 112.
Ранее сообщалось, что ФСБ и МВД задержали участников действовавшей в нескольких регионах преступную группировку фальшивомонетчиков, которые сбывали высококачественные подделки банкнот в объеме до 2 млрд рублей в год. Как стало известно, мошенническое сообщество работало с августа 2018 года.
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