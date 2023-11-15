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Трое неизвестных ограбили журналистов на саммите АТЭС в Сан-Франциско

15 ноября 2023, 07:31
Фото: iStock/sqback

Фото: iStock/sqback

В Сан-Франциско трое вооруженных преступников ограбили журналистов, которые прибыли осветить саммит АТЭС, об этом сообщает The San Francisco Standard.
Пострадавшими оказались корреспондент и оператор Чешского телевидения. Они стояли неподалеку от книжного магазина, когда к ним подошли трое вооруженных людей и потребовали отдать всю технику. Преступники успели скрыться на автомобиле с места происшествия до прибытия полиции, в настоящий момент их разыскивают.

Отмечается, что ущерб от ограбления оценивается в 18 тысяч долларов.


В Сан-Франциско проходит 30-й саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Центрального частью нынешнего саммита должна стать встреча американского президента Джозефа Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.

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ФСБ: Против жителя Хакасии возбудили дело за призывы разбираться с политиками
15 ноября 2023, 08:07

Фото: iStock/BrianAJackson

Против жителя Хакасии возбудили уголовное дело за призывы разбираться с российскими политиками, об этом сообщили в ФСБ по Республике Хакасия.
По информации ведомства, подозреваемый администрировал страницу в социальной сети «ВКонтакте», на которой размещал посты с призывами к посягательству на жизнь российских государственных деятелей. Мужчина 1986 года рождения пропагандировал радикальные взгляды и продвигал идея террористической деятельности. 

Личность подозреваемого была установлена, на него возбудили уголовное дело за призывы к террористического деятельности, а также за призывы к насильственным действиям в отношении российских властей.

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Беспилотник попытался атаковать пороховой завод в Тамбовской области
15 ноября 2023, 07:51

Фото: iStock/Naypong

Неизвестный БПЛА попытался атаковать «Тамбовский пороховой завода» в Котовске, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, дрон попытался совершить атаку около 7 утра 14 ноября. По неуточненной причине, устройство потерпело крушение и рухнуло на территорию завода.

В результате падения беспилотника была повреждена часть кровли цеха смешивания массы. После неудавшейся атаки на заводе также вспыхнул пожар, однако, его удалось быстро ликвидировать. 

По предварительной информации, в момент атаки в цеху никого не было, никто не пострадал.

Напомним, вчера беспилотник потерпел крушение при попытке атаковать «Конструкторское бюро машиностроения» в подмосковной Коломне.

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#крушение
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В Якутии мужчину будут судить за попытку вывоза золота и серебра на 95 млн. руб.
15 ноября 2023, 06:11

Фото: iStock/gorodenkoff

​В Якутии правоохранители Оймяконского района завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который был задержан на трассе «Колыма» за попытку вывезти более 18 кг природного золота и серебра. Об этом сообщается в Телеграм-канале пресс-службы МВД по республике.
«Свертки с запрещенным грузом были спрятаны под задними пассажирскими сиденьями. По результатам минералогической экспертизы установлено, что изъятые у фигуранта драгоценные материалы содержат в себе природное золото и серебро общей стоимостью более 95 миллионов рублей», — говорится в публикации.

В МВД добавили, что в настоящее время обвинительное заключение направлено в суд.

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В Екатеринбурге школьник, подозреваемый в убийстве, уже поднимал руку на девушку

Ступинские спасатели освободили застрявшего в окне кота

Раскрыты подробности о личностях покинувших часть российских военных
#суд
#мвд
#золото
#серебро
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В Екатеринбурге школьник, подозреваемый в убийстве, уже поднимал руку на девушку
15 ноября 2023, 04:26

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В Екатеринбурге 16-летний парень, подозреваемый в двойном убийстве, ранее на почве ревности уже поднимал руку на девочку. Об этом пишет Е1.
По словам подруги погибшей, школьник также ненавидел ей мать, которая препятствовала их отношениям.

«Помню одну ссору, когда он пару раз ударил её по лицу. За то, что она пошла гулять со своей подругой, а не с ним. Мать была против их отношений изначально, они часто ругались, из-за этого он говорил, что ненавидит её мать», — цитирует издание слова собеседницы.

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#школьник
#мать
#убийство
#екатеринбург
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Ступинские спасатели освободили застрявшего в окне кота
14 ноября 2023, 22:23

Фото: Istockphoto / otarikokojevs

Работники Мособлпожспаса освободили кота, застрявшего лапой в открытом на зимнее проветривание окне. Инцидент произошёл в городе Ступино, сообщили в пресс-службе ведомства.
Утром в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила местная жительница. Она рассказала, что питомец хотел перепрыгнуть на балкон через приоткрытое окно, но не рассчитал силы и застрял лапой в оконной створке. Самостоятельно освободить кота пенсионерка не смогла и вызвала спасателей.
«Прибыв по вызову, работники противопожарно-спасательной службы аккуратно подняли животное вверх, отжали оконную раму и освободили из плена зажатую конечность. Осмотрели кота, спасатели пришли к выводу, что он провел в плену длительное время. Специалисты решили отвезти животное в ветеринарную лечебницу», – рассказали в пресс-службе. 
Врачи определили, что коту требуется хирургическое вмешательство и оказали ему помощь. Дежурная смена доставила питомца хозяйке и передала ей рекомендации по его дальнейшему лечению.

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#московская область
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Раскрыты подробности о личностях покинувших часть российских военных
Среди сбежавших с автоматами солдат в Брянской области были братья-близнецы
14 ноября 2023, 21:57

Фото: istock / Kuzma

Среди покинувших расположение воинской части солдат с автоматами в Суземском районе Брянской области были братья-близнецы 2003 года рождения. Об этом сообщает агентство Regnum со ссылкой на источник.

Как сообщает собеседник агентства, братья-близнецы и четверо их сослуживцев самовольно покинули место службы, которое располагалось в 5 километрах от границы с Украиной.

О том, что шестеро военнослужащих ушли из расположения воинской части вместе с автоматами, стало известно 14 ноября. После этого силовые структуры ввела план «Сирена». Этот план подразумевает поиск подозреваемых в совершении преступления, в ходе которого полицейские патрулируют участки и могут останавливать граждан для проверки документов или осмотра. 

Отмечается, что сбежавшие являются уроженцами Республики Тыва.

По предварительным данным, вскоре военные сами вернулись, но подтверждения этой информации еще не было.

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В Петербурге отец попытался изнасиловать свою 10-летнюю дочь

#проверки
#полицейские
#солдат
#армия
#военные
#оружие
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Владелец ТЦ в Екатеринбурге рассказал, почему на медиаэкране показывали умершую женщину
В Екатеринбурге медиаэкран 10 минут показывал умершую от наркотиков женщину
14 ноября 2023, 21:22

Фото: istock / NiseriN

В Екатеринбурге на медиаэкране ТЦ «Омега» в течение 10 минут транслировался снимок скончавшейся наркозависимой женщины. Об этом сообщает URA.RU.
Как рассказал владелец торгово центра, депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов, Это произошло из-за технической ошибки. На экраны транслировалась антинаркотическая реклама и зависла на самом неприятном моменте, где мертвая женщина лежит на полу. Через 10 минут техническая служба устранила проблему. Ранее предполагалось, что экран взломали. 

Ранее сообщалось, что в городе Карпинске Свердловской области 47-летняя местная жительница спрыгнула с третьего этажа, чтобы спастись от женщин, которые извивались над ней. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#реклама
#женщины
#тц
#депутат
#служба
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В Херсонской области задержали школьника, который отправлял ВСУ фото российской техники
15-летний подросток задержан за госизмену в Херсонской области
14 ноября 2023, 20:42

Фото: istock / BrianAJackson

В Херсонской области задержали 15-летнего школьника по делу о государственной измене. Подросток отправлял данные о месте расположения подразделений российских военнослужащих, а также фотографии техники ВС РФ боевикам Киева.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», в начале осени парень написал мужчине, у которого подрабатывал летом 2020 года. Сейчас тот служит в Вооружённых силах Украины. Он попросил юношу отправлять ему фотографии военной техники за денежное вознаграждение. Подросток прислал ему снимок комплекса ЗРПК «Панцирь-С1».

Спустя время к фигуранту с обыском нагрянули силовики. У парня обнаружили и изъяли технику, 2 украинских шеврона и флага, а также детали для создания взрывного устройства. Парень написал явку с повинной, по факту госизмены возбуждено уголовное дело.

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#подросток
#дело
#уголовное дело
#данные
#мужчина
#вс рф
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«Выстрелил случайно»: По делу Героя России об убийстве девушки назначено 12 экспертиз
СК назначил 12 экспертиз по делу об убийстве с участием Героя России Магасумова
14 ноября 2023, 20:16

Фото: istock / Rawf8

Следственный комитет РФ назначил 12 экспертиз по делу по делу Героя России, подполковника Ирека Магасумова, обвиняемый в убийстве девушки. Об этом сообщает РИА Новости.

«По делу назначены 12 экспертиз, в том числе медико-криминалистические, баллистические, психолого-психиатрические», — заявил адвокат Алексей Сандалов, добавив, что ранее следователи уже назначили три экспертизы.
Помимо того, планируется жилкование на предмет следов пороха на одежде, в которой были Магасумов и его товарищ. Также будет пройдена экспертиза на вменяемость обвиняемого и свидетелей.

По информации следствия, обвиняемый со своим сослуживцем познакомились с двумя девушками в заведении в Луганске. Спустя время они вышли на прогулку. Между женщинами и военными произошел конфликт, в ходе которого Магасумов  застрелил одну из них из-за появившийся неприязни.

Сторона защиты заявляет, что в девушку выстрелил другой военный. По данным адвокатов, мужчина проверял наличие патронов в пистолете и случайно спустил курок. При этом Магасумов не находился на месте в тот момент, утверждает Сандалов.

Ранее сообщалось, что житель Иркутской области, 61 раз ударивший кочергой по голове и груди жену, а потом застреливший её, уехал на спецоперацию за помилованием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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