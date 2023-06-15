Трое подростков зарезали бездомную собаку в Приморье

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Уточняется, что происшествие произошло в Кировском районе Приморского края. Сотрудникам правоохранительных органов попались кадры, на которых видно, как три подростка мучают и убивают ножом бездомную собаку. Они снимали всё это на видео и выложили в социальные сети. Личности злоумышленников установили. Ими оказались подростки 15, 13 и 12 лет. Их родителей привлекли к ответственности, а самих преступников готовятся поставить на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних.