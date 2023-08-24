Трое пострадавших в ДТП на остановке в Калуге находятся в реанимации

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша, сообщил, что двое подростков находятся в реанимации, трехлетний ребенок в травматологии, после ДТП на остановке в Калуге.
Глава региона добавил, что проводятся необходимые экспертизы для установления состояния водителя и пострадавших. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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