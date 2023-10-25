Трое присяжных по делу Фургала заявили о давлении на них со стороны судьи

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Трое присяжных, выступавших по делу бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, рассказали о давлении со стороны судьи, сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает, однако, его приговорил к 22 годам колонии строгого режима.
Судьей в этом процессе выступал Геннадий Цой.
Как рассказали присяжные, Цой постоянно заходил к ним в комнату: сначала по техническим вопросам, согласовывал даты заседаний, когда у кого будет отпуск, а уже потом обсуждать судебный процесс. При каждом своём визите он «вбрасывал» по несколько фраз, которые были призваны убедить присяжных в виновности Фургала. Последний его заход в комнату удалось записать на диктофон. Позже экспертиза подтвердила, что голос на записи действительно принадлежит Цою.
Зажита Фургала хочет обжаловать приговор.
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Евгения Парфентьева