Трое рабочих трагически погибли при прокладке траншеи у питерского крематория

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Трое рабочих трагически погибли при прокладке траншеи у крематория на кладбище в Санкт-Петербурге, об этом сообщает 78.RU.
По информации СМИ, трагедия произошла в Красногвардейском районе Петербурга 27 октября.
Рядом с крематорием на Шафировском проспекте рабочие прокладывали траншеи для дренажных труб. Сперва работы выполнял трактор, а затем трое мужчины продолжили копать землю вручную. Как только они приступили к делу, стены траншеи обрушились и рабочих завалили землей. Три тело позже извлекли из-под завалов.
В настоящий момент районная прокуратура устанавливает виновных в произошедшем и выясняет все детали случившегося.
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Рядом с крематорием на Шафировском проспекте рабочие прокладывали траншеи для дренажных труб. Сперва работы выполнял трактор, а затем трое мужчины продолжили копать землю вручную. Как только они приступили к делу, стены траншеи обрушились и рабочих завалили землей. Три тело позже извлекли из-под завалов.
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Евгения Парфентьева