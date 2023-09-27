Трое россиян вывезли мигранта в лес, чтобы раздеть и унизить

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Трое жителей Челябинской области вывезли в лес мигранта, чтобы поиздеваться над ним, сообщает 74.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации СМИ, фигуранты этого дела, одному из которых 17 лет, выложили видеоролик с издевательствами в интернет самостоятельно. На кадрах видно, что уроженца Таджикистана заставили раздеться, привязали к дереву угрожали пистолетом, а затем накинули веревку на шею и заставили лаять.
По словам авторов ролика, эти пытки послужили наказанием за то, что мигрант похитил двух 15-летних девочек и надругался над одной из них.
Однако, позже стало известно, что никаких детей мужчина не похищал. Фигуранты написали мигранту от лица девушки в социальных сетях, и пригласили на встречу, а когда потерпевший пришел, то затолкали его в багажник и вывезли в лес.
Все трое садистов задержаны, против них возбуждено уголовное дело.
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По словам авторов ролика, эти пытки послужили наказанием за то, что мигрант похитил двух 15-летних девочек и надругался над одной из них.
Все трое садистов задержаны, против них возбуждено уголовное дело.
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Евгения Парфентьева