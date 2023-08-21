Троих детей нашли запертыми в квартире с мертвыми родителями

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Троих детей нашли рядом с телами покойных родителей в запертой квартире. Об этом порталу E1.RU сообщили в правоохранительных органах.
В настоящее время, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти родителей малолетних. Отмечается, что отец и мать несовершеннолетних ранее были судимы. Тела супругов были найдены на кухне, рядом с ними находились дети.
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Анастасия Крестьянова