Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Троих иностранцев задержали после массового отравления наркотиками в Астрахани

Троих иностранцев задержали после массового отравления наркотиками в Астрахани

20 ноября 2023, 20:57
Фото: iStock/vladans

Фото: iStock/vladans

После массового отравления жителей Астрахани метадоном были задержаны трое иностранцев, об этом сообщили в МВД РФ.
Напомним, ранее стало известно, что в астраханскую городскую больницу поступили 25 местных жителей с острым отравлением. Всех их в тяжелом состоянии поместили в отделение токсикологии, один 40-летний мужчина находится в коме. Позже выяснилось, что все пострадавшие покупали наркотики через Telegram-каналы.

«Трое граждан республик Кыргыстан, Узбекистан и Таджикистан задержаны полицейскими в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе МВД.


Полиция продолжает устанавливать возможных причастных к незаконной торговле запрещенными веществами.

Читайте также:

Количество отравившихся метадоном в Астрахани возросло до 25 человек

На Урале вынесли приговор закладчице, прятавшей наркотики и кошку в комбинезон

Полиция задержала двух свердловчанок, маскировавших наркотики под камни
#полиция
#наркотики
#мвд
#пострадавшие
#узбекистан
#задержание
Читайте нас в
В Тюменской области перекрыли движение на трассе из-за смертельного ДТП
21 ноября 2023, 11:04

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Грузовик и легковушка столкнулись на 171 км федеральной автодороги Курган-Тюмень в Тюменской области.
Один человек скончался в результате аварии. Движение транспорта частично ограничили. Об этом сообщают в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«Столкнулись Renault Sandero и грузовик Iveco. Предварительно, Renault выехал на встречную полосу. Водитель погиб, о пострадавших не сообщалось», - сказано в сообщении.
В УГИБДД добавляют, что движение транспорта действует в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях. 

Ранее в Калининграде автомобиль BMW врезался в остановку общественного транспорта, на которой стояли люди. Погиб восьмилетний мальчик. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Читайте также:

В ДТП с автобусом в Польше погибли трое граждан Украины

В Подмосковье пройдут акции памяти жертв ДТП

В Калининграде BMW врезался в остановку с людьми, погиб ребенок
#авария
#дтп
#трасса
#происшествие
#полиция
Читайте нас в
Под рестораном в центре Москвы обнаружили останки более 10 человек
21 ноября 2023, 10:43

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

По предварительной версии, захоронения могли быть сделаны в 90-х — эксперты оценили давность смерти в 20–30 лет.
Baza пишет, что останки людей нашли во время работ на Сетуньском проезде, где ранее находился ресторан «Гранатовый сад». В данный момент там идут работы по демонтажу подземных коммуникаций, во время которых на глубине 3,5 метра рабочие обнаружили 10 черепов, 17 позвонков, 30 рёбер и десятки других костей, а также две челюсти.

Останки лежали пластом на уровне колодца, который демонтировали строители. Кому они принадлежат — неизвестно. Ресторан на этом месте появился в 2012 году. Ранее на территории были парковка и промзона.

Останки отправлены на экспертизу. Следователи инициировали проверку.

Читайте также:

Человеческий скелет нашли в Москве при проведении строительных работ

Украинца подозревают в убийстве жены и двух дочерей в Польше

Mash: Три человека скончались, отравившись наркотиками в Астрахани
#москва
#рестораны
#полиция
#происшествие
#строители
Читайте нас в
Нарколог Сараев прокомментировал инцидент с отравлением наркотиками в Астрахани
В Астрахани три человека скончались от отравления наркотиками
21 ноября 2023, 10:39

Фото: iStock/lekcej

Кандидат медицинских наук, нарколог, психотерапевт Марат Сараев в интервью «Радио 1» рассказал о возможных причинах отравления жителей Астрахани наркотическими веществами и назвал способы борьбы с распространением запрещённых веществ.
Накануне в пресс-службе Минздрава по Астраханской области сообщили, что с 17 ноября в ГКБ №3 имени С.М. Кирова пoступило 25 человек с признаками отравления наркотическими веществами. В настоящее время известно о четырёх погибших. По предварительным данным, пострадавшие употребляли метадон, будучи уверенными в том, что принимают мефедрон. 

По словам специалиста, случай, произошедший в Астрахани очень напоминает те, что ранее наблюдались в Москве и Краснодаре. Их объединяет то, что люди принимали более сильные наркотические вещества, думая, что употребляют слабые. 

Сараев в беседе с «Радио 1» рассказал, что сбыт наркотических веществ происходит через специальные ресурсы, напоминающие маркетплейсы. Однако контроль за такими площадками не ведётся, в результате чего указанное название и состав вещества могут отличаться от того, что в действительности получит заказчик. 

Нарколог рассказал, что случаи, подобные инциденту в Астрахани, в последнее время учащаются. Они наблюдаются не в таком массовом порядке, но, тем не менее, единичные случаи фиксируются практически ежедневно.

Также специалист рассмотрел ситуацию с законодательной точки зрения.

«Законодательство уже и так достаточно жёсткое и очень чёткое. Вопрос в его исполнении. В том, что, во-первых, необходимо усилить борьбу с распространителями и изготовителями наркотических веществ, которые делают это в массовом порядке, с так называемыми оптовиками. И, во-вторых, усилить профилактическую работу среди населения, то есть, проводить информационную пропаганду здорового образа жизни и разъяснять ситуацию, касаемо тех веществ, которые россияне могут получить, заказывая на самом деле другое», – рассказал Сараев. 

Читайте также:

Число погибших от отравления метадоном в Астрахани увеличилось до четырёх

Минздрав: 19 человек госпитализировали с отравлением наркотиками в Астрахани

В Астрахани люди массово отравились метадоном
#наркотики
#отравление
#пострадавшие
#нарколог
#контроль
#россияне
Читайте нас в
В Петербурге спустя месяц задержали школьника за стрельбу по учительнице
21 ноября 2023, 10:38

Фото: istock / Prathaan

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали подростка, которого подозревают в стрельбе по учительнице музыки. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Яхтенной улице вечером 14 октября. По данным издания, 16-летний подросток, взяв с собой пневматическое оружие, подкараулил преподавательницу музыки около школы. Учительница проходила мимо компании молодого человека, как вдруг он выстрелил ей в ногу.  Пострадавшая 49-летняя женщина с травмой бедра была вынуждена обратиться к медикам.

Прибывшая бригада скорой помощи помогла ей, но к тому моменту дети разбежались. Через некоторое время подозреваемого задержали по месту жительства. Сотрудники правоохранительных органов изъяли пневматическую винтовку, а самого владельца на время расследования отпустила под подписку о невыезде.

Расследование продолжается.

Читайте также: 
SHOT: Американский разведывательный самолёт Poseidon рухнул в залив на Гавайях

Mash: Три человека скончались, отравившись наркотиками в Астрахани

В Москве девушка-курьер помогла полиции задержать мошенников

#подросток
#дети
#школы
#оружие
#женщина
#инцидент
#расследование
Читайте нас в
Девятиклассники заставили целоваться на камеру двух мальчиков в Забайкалье
21 ноября 2023, 10:27

Фото: iStock/simpson33

Двое девятиклассников заставили на камеру целоваться двух мальчиков из 60го и 7-го классов в Забайкальском крае, а видео они выложили в Telegram. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, двое подростков издевались над младшими ребятами в поселке Моготуй. В октябре они силой заставили мальчиков в возрасте 11 и 12 лет целоваться на центральном стадионе школы №3и засняли все это на камеру. Через месяц видео выложили в Telegram.

Отец одного из пострадавших парней узнал о случившемся и обратился в полицию. Обоих девятиклассников задержали и завели уголовные дела. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга 7-летнему мальчику сломали позвоночник на перемене. Первоклассника госпитализировали с переломом позвоночника из школы. По словам мальчика, на перемене одноклассники схватили его за руки и ноги и бросили спиной на парту.

Читайте также:

В Хабаровском крае школьницы заставили ученицу извиняться, стоя на коленях

Воспитанник омского детдома рассказал об ужасах «Большеуковского дома детства»

В Омске девочку, над которой издевались, переведут в другой детский дом
#школы
#дом
#видео
#отец
#дома
#дети
#уголовное дело
Читайте нас в
В Подмосковье погиб 12-летний зацепер
21 ноября 2023, 10:12

Фото: istockphoto/iv-serg

Подросток-зацепер скончался в результате несчастного случая в Раменском городском округе.
«МК» пишет, что ЧП случилось около 17 часов в районе станции Хрипань. Группа подростков из 7 человек каталась на крыше электрички. Одного из парней ударило током. От полученной травмы он погиб на месте.

Погибшим подростком оказался 12-летний житель Орехово-Зуевского городского округа. Он состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что три человека скончались в результате отравления наркотиками в Астрахани, семеро находятся в тяжелом состоянии, а еще три – в состоянии средней степени тяжести. Погибли 29-летний парень и две 19-летние девушки. При этом, пострадавшие продолжают поступать в больницу. В настоящий момент зафиксировано 24 местных жителя, которые отравились метадоном.

Читайте также:

Mash: Три человека скончались, отравившись наркотиками в Астрахани

Умер советский лётчик-предатель Беленко, угнавший в Японию истребитель МиГ-25

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который задушил двухлетнюю девочку
#подмосковье
#новости
#дети
#подростки
#смерть
Читайте нас в
В Красноярском крае завершили расследование жестокого убийства девушки
В Красноярском крае завершили расследование жестокого убийства 16-летней девочки
21 ноября 2023, 10:12

Фото: istock / choochart choochaikupt

Расследование уголовного дела об убийстве 16-летней девушки в Дивногорске Красноярского края завершено. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры региона.
По данным следствия, 35-летний Иван Папенко затащил девушку в лес против ее воли, изнасиловал и убил. Подозреваемого обнаружили с помощью совпадения биологического образца из федеральной базы данных геномной информации с материалом, который нашли на теле жертвы. Папенко является рецидивистом и уже привлекался за грабеж и изнасилование. Отмечается, что он вышел из колонии за несколько недель до нового убийства. 

В прокуратуре уточнили, что осталась еще одна стадия — утверждение дела прокурором и направление в суд.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Мурманской области молодая женщина до смерти избила 11-месячного сына. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 
SHOT: Американский разведывательный самолёт Poseidon рухнул в залив на Гавайях

Mash: Три человека скончались, отравившись наркотиками в Астрахани

В Москве девушка-курьер помогла полиции задержать мошенников

#суд
#женщина
#расследование
#грабёж
#изнасилование
#жертвы
#убийство
Читайте нас в
Мать до смерти избила годовалого ребенка в Мурманской области
21 ноября 2023, 10:07

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Мурманской области молодая женщина избила 11-месячного сына до смерти за два дня до его дня рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, трагедия произошла в ночь на 20 ноября в городе Апатиты. Как уточняется, 20-летняя мать находилась в квартире с двумя сыновьями трех лет и 11 месяцев. Ночью младший ребенок проснулся и начал плакать. Мать сильно разозлилась, что сыну нужно поменять подгузник и начала его избивать.

Остановилась она только после того, как младенец замолчал. Прибывшие на место медики смогли только констатировать смерть мальчика. На его теле были обнаружены сильнейшие гематомы. Через 2 дня ребенку должен был исполниться один год.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Семья оказалась неблагополучной. Оба родителя уже несколько раз привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Старшего ребенка из семьи изъяли.

Читайте также:

В Подмосковье погиб 12-летний зацепер

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который задушил двухлетнюю девочку

Число погибших от отравления метадоном в Астрахани увеличилось до четырёх
#ребёнок
#трагедия
#смерть
#младенец
#мать
#семьи
#полицейские
#медики
Читайте нас в
Осужденного на пожизненный срок маньяка Чупа-Чупса увезли из колонии
Маньяка Чуплинского этапировали в Новосибирск для расследования новых дел
21 ноября 2023, 09:19

Фото: istock / Rawf8

Маньяка-расчленителя Евгения Чуплинского — пенсионера МВД, осужденного за убийство 19-ти женщин, перевезли из колонии особого режима «Снежинка» в СИЗО Новосибирска. Об этом сообщает НГС, ссылаясь на источники.
Чуплинский, отбывающий пожизненное наказание, привезен для участия в следственных действиях по новым уголовным делам. 

Бывший полицейский, известный также по прозвищу Чупа-Чупс, в период с  1998 по 2006 убивал проституток в Новосибирске и окрестностях. В 2018 году Новосибирский областной суд назначил ему пожизненное заключение в колонии особого режима. По 13 убийствам его оправдали в связи с истечением срока давности.

Следствие выявило доказательства, подтверждающие его причастность к смерти 19 человек. Сам Чуплинский признался в 29 преступлениях. В сентябре 2019 года его этапировали в Хабаровский край, к месту отбывания наказания в колонии особого режима ИК-6 поселка Эльбан «Снежинка».

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который задушил двухлетнюю девочку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 
SHOT: Американский разведывательный самолёт Poseidon рухнул в залив на Гавайях

Mash: Три человека скончались, отравившись наркотиками в Астрахани

В Москве девушка-курьер помогла полиции задержать мошенников

#суд
#убийство
#мвд
#наказание
#сизо
#маньяк
Читайте нас в
Достижения.рф