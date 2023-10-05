Троих подростков задержали за попытку диверсии в аэропорту Сыктывкара

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Троих шестнадцатилетних подростков задержали за попытку диверсии в аэропорту Сыктывкара, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, утром 4 октября один из сотрудников аэропорта увидел, что с тыльной стороны здания вскрыта металлическая решетка вентиляционного канала, а внутри появился резкий запах бензина. На место прибыли полицейские и выяснили, что неизвестные пробрались через эту решетку, а потом на матерчатом шнуре спустили канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и попытались устроить поджог.
Источник SHOT сообщил, что диверсантами оказались трое шестнадцатилетних подростков. В настоящий момент все они арестованы.
На задержанных возбудили уголовное дело за покушение на теракт группой лиц. Наказание по этой статье подразумевает лишение свободы сроком до 20 лет.
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Источник SHOT сообщил, что диверсантами оказались трое шестнадцатилетних подростков. В настоящий момент все они арестованы.
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Евгения Парфентьева