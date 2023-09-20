Троих спасателей извлекли из-под завалов при повторном обрушении девятиэтажки в Балашихе

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Взрыв газа произошел на четвёртом этаже в жилом доме в Балашихе этим утром. В результате частично обрушились три этажа, разрушены два балкона. При разборе завалов произошло повторное обрушение, пострадали трое спасателей.
По словам Воробьёва, сегодня начнут менять разбитые окна в соседних домах.
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