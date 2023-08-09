Троице-Сергиева лавра не пострадала от взрыва в Сергиевом Посаде

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
В Троице-Сергиевой лавре чувствовалась взрывная волна от ЧП на Загорском заводе, но повреждений монастыря не обнаружено. Об этом РИА Новости сообщили монастыре.
При этом, собеседники агентства указали на наличие повреждений в соседних постройках.
Троице-Сергиева лавра находится в полутора километрах от эпицентра взрыва.
Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода прогремел мощный взрыв. Взрывной волной выбило стёкла в окнах близлежащих домов, взлетевшие осколки асфальта повредили припаркованные автомобили. Уточняется, что взрыв произошёл на складе пиротехники, который принадлежит ранее обанкротившейся компании «Пиро-Росс», которая арендовала складские помещения у завода. Ангар полностью разрушен. По данным МЧС, в результате происшествия пострадали 25 человек. На месте работают пожарные службы, медицинские работники, происходит расчистка завалов, под которыми ещё могут находиться люди.
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Троице-Сергиева лавра находится в полутора километрах от эпицентра взрыва.
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Анастасия Чинкова