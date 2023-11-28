Труп экс-бойфренда Волочковой нашли в камере «Матросской тишины»

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В камере «Матросской тишины» обнаружено тело бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова. Об этом пишет РЕН ТВ.
Согласно сообщению, первым мертвого 46-летнего Кузнецова увидел его сокамерник в камере СИЗО №1 Москвы «Матросская тишина». Подробности происшествия уточняются.
Напомним, Кузнецова арестовали за то, что он сильно избил свою жену. На суде он заявил, что не скрывался с места, а сам отвез избитую супругу в медучреждение и пробыл с ней там два дня. По его словам, причиной избиения стала ревность к бывшему любовнику жены.
В сентябре также был задержан и другой экс-жених Волочковой и «кондитерский король» Дмитрий Дюран. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
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Напомним, Кузнецова арестовали за то, что он сильно избил свою жену. На суде он заявил, что не скрывался с места, а сам отвез избитую супругу в медучреждение и пробыл с ней там два дня. По его словам, причиной избиения стала ревность к бывшему любовнику жены.
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Элина Позднякова