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В Сочи сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, тело которого обнаружили в море у берегов Сочи
Труп мужчины нашли в море у берегов Сочи, передаёт «РЕН ТВ».
Уточняется, что тело погибшего мужчины обнаружил сотрудник пляжа в Адлере. О находке он сообщил спасателям.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Уточняется, что тело погибшего мужчины обнаружил сотрудник пляжа в Адлере. О находке он сообщил спасателям.
«Сотрудники ЮРПСО МЧС вышли на катере в акваторию и транспортировали тело на берег, где передали сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.В данный момент устанавливается личность погибшего мужчины.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Яна Таёжная