Трёхлетняя девочка утонула в ванне в Нижегородской области

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за отказ удалить видеоролики, в которых содержатся фейки о действиях Вооруженных сил РФ в зоне СВО, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.