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ЦАХАЛ ликвидировал члена ХАМАС, который командовал нападениями 7 октября

04 декабря 2023, 06:47
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила в своем Telegram-канале о ликвидации члена радикального палестинского движения ХАМАС Хайтама Хуваджари, который командовал рейдами на территорию еврейского государства 7 октября 2023 года.

Ранее глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар заявил о намерении Израиля уничтожить всех членов ХАМАС по всему миру — «в секторе Газа, на Западном берегу, в Ливане, в Турции и в Катаре», даже если это займет несколько лет.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль может потерпеть стратегическое поражение в секторе Газа. Однако американский министр назвал исход, по которому ЦАХАЛ всё же может одержать победу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
#палестина
#хамас
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В Wildberries рассказали о хищении у компании 385 миллионов рублей в 2021 году
В 2021 году мошенники похитили у Wildberries более 385 млн рублей
04 декабря 2023, 05:54

Фото: РИА Новости/Ирина Алтухова

В Wildberries рассказали о хищении у компании 385 миллионов рублей в 2021 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на слова представителя маркетплейса.
Преступники использовали «дыру» в системе оплаты, открывая магазины и продавая товары без оплаты. Мошенники оформляли покупку своего товара, но не производили оплату. Wildberries фиксировала факт покупки и переводила деньги «продавцам», после чего злоумышленники обналичивали их.

В общей сложности в преступных схемах участвовали около 50 человек. Девять из них осуждены, ещё пятерым предъявлены
обвинения.

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#хищение
#компании
#деньги
#мошенничество
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МЧС: Возгорание на заводе специализированных автомобилей в Москве локализовано
04 декабря 2023, 02:01

Фото: Фотобанк Московской области

Возгорание на заводе специализированных автомобилей на востоке Москвы локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, внутри здания находятся горючие технические изделия: картон, бумага, покрышки и т.д.

К месту пожара уже прибыла передвижная лаборатория, и сейчас её специалисты проводят замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

«МЗСА» — это многопрофильное предприятие, на котором разрабатываются и производятся специализированные автомобили, медицинские комплексы, оборудование противопожарной безопасности. Также завод является одним из ведущих производителей прицепной техники в России.

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#мчс
#пожар
#завод
#москва
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Пентагон сообщил о трёх нападениях за день на коммерческие суда в Красном море
04 декабря 2023, 01:13

Фото: iStock/Phototreat

В воскресенье произошли нападения сразу на три коммерческих судна, которые работали в международных водах на юге Красного моря, им на помощь направился эсминец USS CARNEY. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование Пентагона — CENTCOM.
Речь идет о сухогрузах UNITY EXPLORER под флагом Багамских островов, а также NUMBER 9 и SOPHIE II под флагами Панамы — при этом два последних получили незначительные повреждения.

Представители Министерства обороны США при этом уверены в том, что все три атаки были совершены повстанцами-хуситами в Йемене, но организованы Ираном. Соединённые Штаты «рассмотрят возможность предпринять ответные меры», говорится в заявлении Пентагона.

Ранее катарское издание Al Jazeera, ссылаясь на источник из Пентагона, сообщило о том, что эсминец ВМС США USS Carney был атакован беспилотниками и ракетами из Йемена. Однако экипажу эсминца удалось отразить атаку при этом никто не пострадал. Отмечалось, что подобные атаки со стороны Йемена в отношении американских кораблей уже неоднократно происходили ранее. Так, в конце ноября были отмечены несколько попыток нанесения ударов по суднам.

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#иран
#корабль
#нападение
#сша
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SHOT: На Открытом шоссе в Москве загорелся завод специализированных автомобилей
03 декабря 2023, 23:50

Фото: iStock/Distortion_Media

Завод специализированных автомобилей загорелся на Открытом шоссе на востоке Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT. На месте уже работают пожарные расчеты.




Возгорание произошло в разноуровневом этажном административно-производственном здании. Огонь интенсивно распространяется по территории склада — сейчас его площадь составляет уже более 1000 «квадратов» Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности, сообщает ТАСС.

Произошло частичное обрушение крыши. Предварительно, пострадавших нет.

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#пожар
#москва
#склад
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В Херсоне второй раз за вечер звучат взрывы
03 декабря 2023, 23:06

Фото: iStock/nndanko

В подконтрольном официальным властям Украины Херсоне снова слышны взрывы, сообщает агентство РБК-Украина. Других подробностей не приводится, однако известно, что за несколько часов до того украинское издание «Зеркало недели» уже сообщало о взрывах в городе.
В настоящее время в районах Херсонской области, находящихся под контролем киевского режима, действует воздушная тревога.

Напомним, что с 10 октября прошлого года ВС РФ наносят удары по украинским энергетическим, оборонно-промышленным и военным объектам по всей территории страны. По словам президента России Владимира Путина первая атака стала ответом на теракт на Крымском мосту, который устроило киевское руководство. С этого момента в украинских населённых пунктах ежедневно объявляется воздушная тревога.

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#херсонская область
#украина
#взрывы
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Суд вынес приговор хакеру за кражу данных клиентов лаборатории «Гемотест»
Baza: суд приговорил к 1,5 годам тюрьмы хакера за кражу данных «Гемотеста»
03 декабря 2023, 20:18

Фото: iStock/PUGUN SJ

Суд вынес приговор хакеру, который украл данные клиентов медицинской лаборатории «Гемотест». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, что инцидент с кражей 300 Гб данных произошёл в мае прошлого года. Хакер взломал систему через удалённый сайт корпоративного телевидения. Однако до сих пор неизвестно, кто дал к нему доступ. 

Мировой суд Москвы 25 июля оштрафовал «Гемотест» на 60 тысяч рублей за утечку персональных данных клиентов. Роскомнадзор утверждал, что инцидент произошёл из-за компрометации учётной записи одного из сотрудников, что дало возможность хакерам украсть данные. При этом в компании не признали свою вину. 

Отмечается, что суд приговорил к 1,5 годам лишения свободы хакера Фуад Маариф-оглы Алекперова. 

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#суд
#мошенник
#данные
#хакер
#компании
#роскомнадзор
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Двое детей погибли при пожаре в центре Москвы
Двое детей погибли при пожаре на Библиотечной улице в Москве
03 декабря 2023, 20:00

Фото: iStock/Distortion Media

Двое детей погибли во время пожара в доме на улице Библиотечная в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Отмечается, что скончались четырёхлетний мальчик и восьмилетняя девочка. 

В связи с произошедшим правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. 

Прокуратура Москвы контролирует расследование дела. 

В настоящее время прокуроры работают на месте происшествия. Причина возгорания будет окончательно известна после пожарно-технической экспертизы. 

Ранее сообщалось, что Набережных Челнах вспыхнул пожар в торговых павильонах. Его локализовали на площади 6,8 квадратных метров. 

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#пожар
#следственный комитет
#уголовное дело
#москва
#смерть
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В Москве парень умер от наркотиков, его девушка — в тяжёлом состоянии
03 декабря 2023, 19:37

Фото: iStock/aee_werawan

Следователи выясняют, мог ли к ним попасть метадон из смертельной ставропольской партии.
SHOT пишет, что 18-летняя Маша и 22-летний Никита употребили неизвестное вещество сегодня ночью на съёмной квартире на улице Подъёмной в Нижегородском районе Москвы. Обоим резко стало плохо. Девушка смогла вызвать скорую. К моменту госпитализации парень был в состоянии клинической смерти. Врачам не удалось его спасти. Он умер. За жизнь девушки продолжают бороться. 

Ранее сообщалось, что в Москву могла попасть смертельная партия наркотиков из Ставрополя. Массовое отравление метадоном случилось в Астрахани с 18 по 20 ноября: три человека скончались, 22 оказались в больнице. Позже задержали троих распространителей. Они признались, что привезли метадон из Ставрополя. 

Неделю назад первые три случая отравления зафиксировали в Москве: в больницы попали 2-летняя девочка, 16-летний студент и 24-летний наркоман. Их удалось спасти.

В минувшую среду от метадона в столице умерли два человека в квартире на улице Чертановской. 

Входил ли в состав наркотиков, которыми отравились Маша и Никита, метадон, и был ли он из ставропольской партии, выясняют. 

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#наркотики
#москва
#полиция
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В Новороссийске спасатели приехали спасать енота, но он отказался
03 декабря 2023, 19:18

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В социальных сетях сообщалось, что на дереве в одном из дворов Новороссийска вторые сутки без еды и воды сидит енот.
Но от спасателей, которые прибыли по вызову сердобольных жителей микрорайона, «беспомощный» енот перепрыгивал с дерева на дерево. Поймать его так и не удалось, сообщает «Подъем».

Выяснилось, что енот упитанный, и сам умеет спускаться на землю. 

«На одно дерево поднялись на вышке, он спустился и на другое залез. Потом на третье»,-рассказали спасатели. 
Есть предположение, что енот «спускается по вечерам к мусорному баку, ест и возвращается на дерево. 

Ранее сообщалось, что в Коми медведица, которая напала на рабочих, вернулась в берлогу. Медведицу, которая напала на четверых рабочих в лесу, продолжают искать, но не могут найти. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич предполагает, что медведица могла уснуть.

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#животные
#происшествия
#новости
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