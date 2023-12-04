ЦАХАЛ ликвидировал члена ХАМАС, который командовал нападениями 7 октября

Фото: iStock/e-crow
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила в своем Telegram-канале о ликвидации члена радикального палестинского движения ХАМАС Хайтама Хуваджари, который командовал рейдами на территорию еврейского государства 7 октября 2023 года.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль может потерпеть стратегическое поражение в секторе Газа. Однако американский министр назвал исход, по которому ЦАХАЛ всё же может одержать победу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Стали известны подробности следующего этапа конфликта Израиля и ХАМАС
В Пентагоне допустили стратегическое поражение Израиля в секторе Газа
Израиль ещё за год до атаки знал о планах ХАМАС, сообщил политолог Шафир
Артем Путинцев