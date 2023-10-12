ЦАХАЛ нанес удар по элитному подразделению ХАМАС в секторе Газа

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по оперативным командным центрам ХАМАС, бойцы которого возглавляли атаку 7 октября на Израиль.
«Элитные силы Нухбы состоят из террористов, отобранных высокопоставленными боевиками Хамаса и назначенных для проведения террористических атак, таких как засады, рейды, нападения, проникновение через террористические туннели, а также противотанковые ракеты, ракеты и снайперский огонь», — говорится в сообщении израильской армии обороны.Помимо этого, в ЦАХАЛ заявили, что израильская авиация нанесла удар по одному из командиров военно-морских сил ХАМАС, Мухаммаду Абу Шамле, по информации военных, он мертв.
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Алина Юрчак